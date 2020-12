Cataluña, los partidos políticos toman posiciones antes del 14-F

Cataluña resta a la espera de las próximas elecciones autonómicas el próximo 14 de febrero ante la incertidumbre de unas votaciones que se están organizando tratando de garantizar la máxima seguridad posible frente al coronavirus. Mientras, los partidos políticos ya han empezado a ultimar los detalles para presentarse a los comicios.

Hace tres semanas ERC ya anunció el fichaje del exdiputado del PSC, Carles Castillo, para su lista por Tarragona. El que fuera socialista ya tuvo su primer acercamiento con la coalición republicana en 2018, pues fue el primer cargo socialista que visitó a uno de los presos independentistas, en este caso a Oriol Junqueras. Lo hizo a título personal y por razones de "humanidad". Tras presentar su renuncia el pasado 1 de septiembre en una carta enviada a la dirección del PSC, ahora Castillo será el número 4 en la lista de ERC por Tarragona el 14-F.

El PSC no ha tardado en buscar un sustituto a Castillo y ayer martes se daba a conocer que el portavoz de Ciudadanos en Tarragona, Rubén Viñuales, abandonaba el partido naranja y se incorporaba a las filas socialistas en esa misma provincia. El que fuera portavoz de Ciudadanos deja el cargo de regidor en el Ayuntamiento de Tarragona y de diputado en la Diputación de Tarragona. Por su parte, ha justificado que ya no puede seguir defendiendo un proyecto que ya no le representa porque Ciudadanos, dice, "ha cambiado". Este miércoles el partido se reunirá en un consejo nacional extraordinario y ratificará la lista, en la que Viñuales ocuparía el número 2 de la candidatura.

Más reciente ha sido la nueva incorporación de la líder de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, al Partido Popular catalán. Esta misma mañana Roldán hacía pública su renuncia de todos los cargos que ocupaba en la coalición naranja debido a discrepancias con según qué decisiones había tomado su partido en los últimos meses. Para seguir defendiendo "su compromiso con la libertad y la convivencia", Roldán asegura que lo hará desde el Partido Popular, liderado por Alejandro Fernández en Cataluña.

Podem aparta de las listas del 14-F a la ganadora de las primarias

A banda de los cambios y las nuevas incorporaciones entre los distintos candidatos catalanes, los partidos también han movido ficha dentro de sus formaciones. Es el caso de Podem Catalunya, que ha apartado de las listas electorales a Noelia Bail pese haber ganado las primarias. A raíz del expediente abierto tras al menos una denuncia interna por su gestión cuando lideraba Podem Catalunya, la comisión de garantías del partido ha considerado que ese expediente la descarta como posible candidata del partido a un cargo público.

Catalunya en Comú, la formación que lideran Ada Colau y Jéssica Albiach, han reeditado su acuerdo electoral con Podem Catalunya para concurrir unidos el 14F, según han informado en un comunicado. En su lugar, Albiach liderará la candidatura en los comicios del 14-F.

Acuerdos entre partidos de cara a los comicios

Este martes la candidata de JxCat a las elecciones, Laura Borràs, alcanzaba un acuerdo con el portavoz de Demòcrates, Toni Castellà, para ir de la mano en las elecciones. Fruto del acuerdo, nueve representantes de Demòcrates se sumarán a la lista de JxCat. Los que fueran un grupo dentro de Unió Democràtica se erigieron como un nuevo partido hace ya cinco años y, en esta ocasión, se unen a JxCat con el objectivo de "hacer efectivo el mandato del 1-O para que Cataluña sea un estado independiente en forma de república".

En las elecciones de 2017, los de Castellà se presentaron con ERC y formaron parte del grupo parlamentario, un acuerdo que los republicanos extinguieron a principios de diciembre tras hacerse público que Demòcrates había participado en una reunión "con colectivos ultra e identitarios".

Otros que también han reafirmado su acuerdo han sido PSC y Units per Avançar. Lo hacían el pasado lunes, repitiendo así la misma estrategia que en los comicios de 2017. Esta alianza se forma bajo la creencia de que las elecciones son "la oportunidad para que Cataluña ponga fin a una década de choque institucional, de división social, de crecimiento de las desigualdades sociales y de retroceso económico".

Iceta renuncia y el ministro Illa será el candidato del PSC

Tras la renuncia del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, los socialistas abren la puerta a que el actual ministro de Sanidad,Salvador Illa, sea el candidato socialista a la Generalitat.

Una apuesta que se ha confirmado este miércoles y que pretende evitar la formación de un nuevo gobierno independentista. Algunas fuentes aseguraban que Iceta "estaba cansado" y que la buena gestión e imagen pública del ministro Illa facilitaban el relevo.