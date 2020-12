La Fe, millor hospital valencià en l'Índex d'Excel·lència Hospitalària 2015-2019

L'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València és el millor centre hospitalari de la Comunitat Valenciana en la sèrie històrica de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) 2015-2019.

En un any marcat per la pandèmia, l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha presentat el llibre 'IEH 2015-2019. Cinc anys de sanitat a Espanya', editat per Profit, en el qual a més d'analitzar el model sanitari espanyol repassa les cinc edicions d'aquest índex convertit en "pulsòmetre de referència per a aproximar-se a l'estat dels nostres hospitals", ressalta en un comunicat.

La Fe ha consolidat durant aquest període el seu lideratge en ser triat de manera consecutiva durant cinc anys com a millor hospital de la Comunitat Valenciana, així com entre els deu primers de la classificació nacional durant 2017 i 2019.