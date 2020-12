PR+ lamenta que los presupuestos del Gobierno de La Rioja "traten la despoblación como un problema residual"

Los regionalistas advierten de que las cuentas del Ejecutivo de Concha Andreu, que se encuentran en el trámite parlamentario para su aprobación y presentación de enmiendas, "únicamente recogen partidas famélicas para luchar contra la despoblación".

En este sentido recuerdan que cien municipios de nuestra región "están en riesgo severo de despoblación. Es algo muy grave para nuestra comunidad autónoma, ya que su futuro no se entiende sin los pequeños municipios".

La formación regionalista ha destacado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población no recoge en ningún momento en los presupuestos la despoblación como tal. Solo aparecen pequeñas cantidades como "agenda de población" en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico que en total no llegan a los 600.000 euros. Como señalan desde el PR+, una cantidad insuficiente para frenar la despoblación y poner en marcha medidas urgentes y efectivas para decenas de municipios riojanos que tiene grandes carencias en servicios de todo tipo.

Asimismo, desde el Partido Riojano ha recordado que la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, "tiene que trabajar por lograr incluir a nuestra región como área despoblada en Europa. Así lo han conseguido Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León con sus territorios para lograr ayudas europeas que serían fundamentales en la lucha contra la despoblación".

Los regionalistas informan de que en las últimas fechas "se han producido cambios en la normativa europea que facilitarían la entrada de La Rioja en estas ayudas pero no sabemos que está haciendo nuestro gobierno para confirmar estas noticias".

COLABORACIÓN DEL PARTIDO RIOJANO

El representante regionalista en la Federación Riojana de Municipios, Martín Iñiguez, ha afirmado: "Los presupuestos del Gobierno de La Rioja no afrontan la lucha contra la despoblación como un problema serio. No se puede perder más tiempo, nuestros pueblos no tienen tiempo, necesitan inversiones urgentes y efectivas". Iñiguez ha lamentado que "desde el Partido Riojano hemos puesto al Gobierno muchas medidas sobre la mesa y en los presupuestos no se ve ninguna".

El también alcalde de Laguna de Cameros ha advertido que "hay muchos pueblos en riesgo severo de despoblación y no podemos dejar pasar el tiempo como vienen haciendo los diferentes gobiernos autonómicos de los últimos años".

Martín Iñiguez no obstante ha confiado en una modificación de criterio: "Espero que en el trámite parlamentario cambien el trato hacia los pequeños municipios y la despoblación. El Partido Riojano va a seguir colaborando con el Gobierno aportando propuestas, sugerencias y soluciones para frenar la despoblación".