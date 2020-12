Cantó defèn que Ayuso està "en el seu costat": "Moltes vegades em sent molt identificat amb coses que diu"

Així s'ha pronunciat Cantó en una entrevista concedida a Europa Press. Respecte a les crítiques d'Ayuso aquest dimarts a la distribució dels fons React-EU ha afirmat que "quan es reparteixen sense criteris objectius i sense transparència", les comunitats "se senten agraviades".

"Nosaltres estem agraviats des de fa molt de temps per l'infrafinançament, i seguirem barallant perquè hi haja justícia objectiva i transparent", ha agregat, al mateix temps que ha defès que la seua formació busca "evitar enfrontaments" entre autonomies, que "és el que pareix que volen altres".

D'altra banda, ha afirmat que "cap dels governs recolzats per Cs" va a caure i ha valorat la gestió del seu company de partit Ignacio Aguado en la vicepresidència de la Comunitat de Madrid després d'"aguantar moltíssima pressió": "No crec que el bipartit madrileny estiga mort, això volgueren alguns".

En aquest sentit ha argumentat que la possibilitat que Cs deixe caure governs amb el PP "és un relat alimentat pel govern central" ja que "el PSOE somia amb governar Madrid". "El PSOE es pot oblidar de governar Madrid en molt de temps", ha asseverat, i ha manifestat: "A veure com va a fer campanya el PSOE de Madrid dient que ha de pujar els impostos. M'agradaria molt veure'ls".

En aquesta línia, ha assenyalat que el que li "preocupa pel que puga passar en aquest país" són "Sánchez, ERC, Bildu o Iglesias. Eixos són els que em preocupen", mentre que, en aquest sentit, ha afegit: Ayuso "no em preocupa en absolut".

Així, respecte a les relacions entre la Comunitat Valenciana i Madrid, Cantó ha assegurat que "ningú impedeix competir amb Madrid abaixant impostos", encara que ha posat l'accent que la Comunitat Valenciana està pitjor finançada que Madrid. En aquest sentit, ha instat Puig a visitar eixe territori per a "establir ponts, crear més col·laboració i aprendre del que està fent bé".

"Jo no vull que Puig deixe d'anar a Barcelona, però vull que també vaja a Madrid", ha agregat, en referència a la recent visita del president valencià a Catalunya.

"L'EFECTE CAPITALITAT NO EXISTEIX"

A més, ha criticat l'"efecte capitalitat" que Puig ha atribuït a Madrid en diverses ocasions: "L'efecte capitalitat no existeix. És un invent de Puig i d'uns altres per a justificar el seu mal govern", ha asseverat.

Sota aquest prisma, creu que és un paradigma "perillós": "Primer perquè és mentida. Segon perquè ens enfronta, i tercer perquè enfronta els valencians precisament amb una de les comunitats a les quals més devem". "És una irresponsabilitat brutal", ha abundat.

"No solament conceptualment és un error", ha manifestat, sinó que "a més som el port de Madrid, la comunitat preferida per a estiuejar dels madrilenys i per a les inversions de les Comunitat de Madrid. Anem a seguir tirant pedres contra la nostra pròpia teulada?", s'ha preguntat.

Per al líder de Cs, "el problema de la Comunitat Valenciana és l'infrafinançament" i no "la competència de Madrid". Respecte a si aquest punt seria un escull en la seua relació amb Puig, ha manifestat: "Jo estic disposat a negociar moltes coses, quan negocie jo hauré d'allunyar-me del meu espai, però també ell del seu".

ARRIMADAS

D'altra banda, s'ha referit a la situació del partit a nivell nacional, on ha defès que el seu líder, Inés Arrimadas, ha sigut "molt generosa" amb el partit i ha assegurat que es va mostrar "molt contenta" amb les negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat, en els quals finalment Cs es va abstindre.

Respecte als Pressupostos Generals de l'Estat, als quals Cs ha votat en contra, ha manifestat: "Nosaltres ho teníem més fàcil que Inés". "Ací tenim Puig, Oltra i Podem, amb ells no hem hagut de negociar quasi res, però allí estan els colpistes catalans, Bildu i Pablo Iglesias, que ha treballat tot el possible per a boicotejar-ho tot".

"Ací m'han tombat la baixada d'impostos, però jo he aconseguit un 'montonazo' de coses. Allí s'ha boicotejat tot el que s'intentava, i després està Pedro Sánchez, que menteix més que parla", ha agregat.