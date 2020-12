Cvirus.- La Comunitat Valenciana acabarà l'any amb més de 5.000 persones vacunades

Després de l'arribada aquest dimarts del primer enviament setmanal de 31.000 dosis de la vacuna Pfizer, en aquesta jornada s'inicia ja la vacunació "massiva i simultània" en la pràctica totalitat dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana.

Cada dilluns, a partir del 4 de gener inclòs, arribaran a la Comunitat Valenciana 31.000 vacunes: 10.000 al centre de distribució d'Alacant; 5.000 al de Castelló, i al de València, 16.000.

La vacunació es realitzarà en cada departament seguint els criteris de prioritat establits que classifiquen les residències en quatre grups: lliures de Covid-19; les que fa almenys 90 dies que no registren cap cas actiu; les que no tenen casos actius en aquest moment i en quart lloc la resta de centres.

Cada departament de salut seguint aquest criteri ha organitzat la vacunació de la totalitat de les residències de la seua àrea. Aquesta planificació permet que la vacunació "no es detinga en cap departament", ja que mentre en un s'estan realitzant vacunacions de residències lliures de Covid-19, en un altre es pot estar en un grup diferent.

Així, aquest dimecres s'espera iniciar la vacunació de la primera dosi en mig centenar de residències de tota la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, l'any 2020 es tancarà amb prop de 5.000 persones que hauran rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus en l'autonomia. A partir del dilluns 18 de gener aquestes persones rebran una segona dosi per a completar així el procés de vacunació.

Les vacunes entregades per la farmacèutica en tres punts de la Comunitat Valenciana es troben emmagatzemades a 80 graus per sota de zero on poden conservar-se fins a sis mesos. Quan van a ser utilitzades, es descongelen fins a aconseguir una temperatura d'entre 2 i 8 graus, un procés que tarda aproximadament dos hores.

En aquestes condicions de refrigeració la vida útil de les vacunes és de cinc dies. Una vegada arriben al punt d'administració, han de ser reconstituïdes amb sèrum fisiològic abans d'injectades per via intravenosa. Una vegada realitzada aquesta última operació, el període d'ús és de sis hores.

Al llarg del primer trimestre de l'any, només de la vacuna Pfizer, s'administraran més de 377.000 dosis, que són 188.000 vacunes completes, al marge de les quals puguen arribar en les pròximes setmanes de Moderna o Oxford, segons ha precisat Sanitat.