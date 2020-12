Núñez reta a Page a que diputados de PSOE y PP C-LM firmen un texto "sin literatura" contra indultos a independentistas

En esta línea, le ha propuesto un acuerdo en Castilla-La Mancha de la mano de todos los diputados regionales y nacionales de PP y PSOE firmando un texto "sin literatura y que rechace cualquier tipo de indulto y que aquellos que quisieron romper España puedan ser indultados".

En rueda de prensa, Núñez le ha pedido "predicar con el ejemplo" y no lanzar titulares que son "lo contrario a lo que vota en Castilla-La Mancha". Así respondía a una entrevista del líder regional en Antena 3, donde aseguraba en la mañana de este miércoles que se mostraba contrario a indultar a los líderes del desafío soberanista.

"Hoy le pido que se comprometa de verdad. Habla mucho pero hace poco. Cuando dice que no hay que indultar a los golpistas catalanes, lo que no dice es que no ha levantado la mano en Ferraz para decirle al PSOE que no hay que indultar y que cada vez que en las Cortes de Castilla-La Mancha debatimos estas cuestiones, no las apoya", ha lamentado.

Ha enumerado debates generales suscitados en el Parlamento regional empezando por el pasado 16 de enero, cuando el PSOE en las Cortes votó en contra de una iniciativa del PP en este sentido, extremo que se repitió el 15 de octubre cuando los socialistas rechazaban una propuesta 'popular' que se mostraba contraria a la política de indultos del Gobierno autonómico.