Sanitat autoritza 68.520 hores extraordinàries per a reforçar l'assistència en els centres de salut en l'últim trimestre

Enguany, i amb motiu de la pandèmia ocasionada pel coronavirus, la major part d'hores extraordinàries que se'n van a retribuir als professionals es deu al "reforç en les tasques de seguiment i rastreig de casos de coronavirus per a evitar contagis".

Així, la Conselleria de Sanitat abonarà el complement retributiu als professionals per la realització d'aquestes jornades extraordinàries en els centres d'Atenció Primària, i per a açò, disposa d'un import que ascendeix a 2.031.685 euros, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El programa d'autoncert consisteix en la participació dels professionals d'Atenció Primària, de forma voluntària, en la realització de jornades extraordinàries per a cobrir les substitucions i com a reforços, sempre que siga fora de la seua jornada habitual i de l'atenció continuada. Aquesta participació es recompensa mitjançant un complement retributiu.

Els requisits per a participar són la necessitat de substitució o de reforç, que no hi haja disponibilitat de candidats en les bosses d'ocupació temporal, que es duga a terme fora de la jornada ordinària, i quan els pacients inicialment assignats a un professional absent puguen ser atesos per un altre equip en l'horari habitual en funció de les agendes.

Durant aquest últim trimestre, Sanitat ha autoritzat la realització de 14.773 mòduls de reforç, de cinc o de 2,5 hores. En concret, del total d'hores assistencials extraordinàries, més de 44.600 han sigut per a reforçar les tasques del programa Covid en els centres de salut. Així mateix, més de 13.400 hores realitzades fora de la jornada han sigut per substitució de professionals, més de 8.200 per a atendre demores acumulades i 2.185 per al reforç en zones de difícil cobertura.

Quant a les diferents categories, la major part de jornades extraordinàries que s'han autoritzat són dels professionals de medicina familiar i comunitària, seguides d'infermeria en atenció primària. A més, hi ha altres categories que entren en el programa d'autoncert com els auxiliars administratius, zeladors, psicologia, pediatria i TCAE, entre uns altres.