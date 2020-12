Hábitos del día a día que te ayudarán a ahorrar electricidad

Debido a la complejidad del recibo de la luz, resulta difícil para el consumidor reducir su factura mediante hábitos como apagar las luces al salir de la habitación. Esto no significa que haya que dejar de hacerlo, ya que sigue siendo una práctica saludable para el medio ambiente y, en cualquier caso, no tiene contraprestaciones negativas. Sin embargo, el peso de esta acción en el cómputo general del precio de la factura es tan pequeño que apenas se notará la diferencia. Si se quiere adquirir hábitos que ayuden a reducir el consumo eléctrico de forma que el bolsillo lo note es mejor centrarse en dos puntos:

Los electrodomésticos. Son los aparatos eléctricos que más energía consumen en cualquier hogar y, por lo tanto, se nota su uso en la factura de la luz. Aunque resulte más caro en el primer desembolso, apuesta por adquirir aquellos que mejor respetan el principio de la eficiencia energética y desconéctalos, si es posible, cuando vayas a pasar varios días fuera de casa.

Bombillas LED. Es una inversión importante, ya que son más caras que las habituales, pero el ahorro que suponen frente a las bombillas convencionales a medio y largo plazo hace que merezcan la pena.

Además, no desconectar la televisión cuando no la utilizas y dejarla en modo ‘stand by’ encarece la factura. Si nada de lo anterior funciona y no consigues reducir lo suficiente el importe económico de tu recibo de la luz, todavía tienes dos alternativas que te ayudarán a ahorrar: