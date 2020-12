Quique Dacosta, orgullós de rebre la Medalla de les Belles Arts "en un any tan difícil per a tots"

El xef tres estreles Michelin Quique Dacosta ha sigut distingit aquest dimarts amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts 2020 al costat d'altres personalitats de la cultura. "Em sent molt orgullós de representar a la gastronomia, a la cuina i a l'hostaleria en aquest premi en un any tan difícil per a tots", ha afirmat en rebre la notícia.

En un comunicat, ha agraït al Ministeri de Cultura la seua sensibilitat cap a la gastronomia: "Aquest reconeixement suposa un suport rellevant no sols al nostre treball, sinó també a un sector que compta amb tant de talent".

Tampoc ha volgut oblidar a la seua família professional com a "part fonamental" en la seua vida, perquè "sense tots ells aquest premi no seria possible". I recordat a tots els que cada dia uneixen les seues forces perquè la seua proposta gastronòmica d'autor cobre importància cada any.

"És un premi també per a proveïdors, productors, agricultors, ramaders i pescadors que s'esforcen perquè disposem de les millors eines per a contar la nostra història", ha exclamat aquest extremeny establit en la Comunitat Valenciana.

En aquesta edició, la resta de personalitats reconegudes amb el més important guardó de la cultura són el compositor i cantant Pau Donés, els actors Antonio Resines, Adriana Ozores, Emma Suárez, Carlos Hipòlit i Álvaro de la Lluna, el dissenyador Andrés Sardá, la cantant Rosario Flores, els directors de cinema Montxo Armendáriz i Álex de l'Església, els balladors Sara Baras i Antonio Canales, els músics Manolo García i Gustavo Dudamel, la soprano María Bayo o el filòsof Emilio Lledó, entre altres.

Dacosta, distingit també com a Doctor Honoris causa en Belles Arts en 2013, s'ha convertit en referència de la gastronomia a nivell internacional destacant la creativitat i avantguarda del seu llenguatge en la cuina, a més de treballar constantment en un rastreig del territori en el qual se situa amb una mirada innovadora, i sempre mantenint la seua condició divulgadora.

El cuiner, que l'any passat va rebre el Premi com a Millor Empresari de la Restauració Espanyola per la Reial Acadèmia de Gastronomia, ha situat al seu restaurant amb tres estreles Michelin en els primers llocs de les llistes més importants del món, com 'Opinionated About Dinning', que el posiciona en els últims cinc anys com un dels deu millors d'Europa. També va ocupar el número 1 del rànquing durant dues temporades consecutives.

És creador i director gastronòmic del Mandarin Oriental Ritz Madrid, que obrirà les seues portes en els pròxims mesos, a més de propietari i creador del Poblet (2 estreles Michelin), Vuelve Carolina, Llisa Negra, Mercatabar, i ArrosQD, la seua aposta més internacional en ple cor de Londres.

Quique Dacosta ha traspassat amb la seua creativitat les fronteres de la cuina, convertint-se en presentador i coproductor de 'Una vida, una cena', sèrie d’Amazon en la qual 'cuina' la vida i els sentiments de diverses personalitats internacionals de la cultura i de l'esport.

La bellesa i inspiració artística de la seua cuina ha sigut objecte d'investigació i anàlisi per part d'un dels més prestigiosos publicistes, Toni Segarra, i The Mediapro Studio, els qui van crear 'Cocinar belleza', un documental inspirat en la seua obra.

El cuiner també destaca per la seua labor com a ambaixador d'Acción contra el Hambre i col·laborador amb altres causes benèfiques com la campanya Restaurants contra la Fam amb l'objectiu de recaptar fons contra la desnutrició infantil.

En la seua labor divulgativa ha publicat diversos llibres: 'Arroces contemporáneos', '3', 'De Tapas con Quique Dacosta' i 'Paisajes transformados'.