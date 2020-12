Josie descubre el sorprendente parecido entre Henar de 'MasterChef Junior 8' y una emperatriz

Este lunes, la 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de MasterChef Junior 8. El programa acabó con la despedida, entre lágrimas, de cuatro concursantes: Inés, Luna, Nina y Gina. Pero antes, las niñas pudieron conocer a Josie. Y es que, el estilista y bronce de la versión Celebrity del talent, regresó a los fogones en la primera prueba de la noche.

En ella, tuvo que decidir con quién cocinaría cada niño. A él, por decisión de los jueces, le tocó preparar un postre junto a una de las aspirantes más populares del concurso: Henar. Ambos hicieron muy buen tándem para hacer, por relevos, un tronco navideño relleno de mousse de turrón.

Además de cocinar, ambos tuvieron tiempo de conocerse y, mientras tanto, Josie encontró a alguien con un llamativo parecido con la niña: Eugenia de Palafox Portocarrero y Kirkpatrick. “Me fascina tu rostro, estoy emocionado porque me recuerda muchísimo a Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses. Fue una granadina que se casó con Napoleón III e incentivó mucho la moda y el lujo francés”, ilustró Josie.

Volviendo al cocinado, la propuesta de la pareja fue muy bien valorada por los jueces, a excepción de la presentación, que la consideraron algo "basta". Lejos de culpar a su compañero Josie, Henar dijo: “Se nota que lo he emplatado yo”.

“El bizcocho está perfectamente empapado con el toque de naranja. En boca es espectacular, buen trabajo pero un poco basto”, reiteró Samantha Vallejo-Nágera. “Me he hecho un amigazo. Me enseña de cocina, de moda… Josie se parece mucho a mí. Habla, canta mucho, es muy salao’. Es como yo pero en chico, aunque yo no sé tanto de moda”, comentó, ilusionada, Henar.

Tras esto, Josie le propuso a la niña un cambio de look, y cumplió con ello en Navidades Rasé, el programa centrado en el estilista que se emitió justo después de MasterChef Junior. Allí, Josie invitó a Boris Izaguirre y a algunas niñas de distintas ediciones del talent a merendar el postre que habría preparado de haber llegado a la final de MasterChef Celebrity. Pero antes, improvisaron un desfile.

Las cocineras se dejaron asesorar por Josie y se pasearon orgullosas con sus nuevos atuendos. Henar se transformaba en Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, luciendo una corona con mucho brillo y con un tercer ojo que todo lo ve: “Veo mejor que nunca”, aseguró.