Aramís Fuster sufre un coma diabético: "Un amigo me ha salvado la vida"

Según ha contado Aramís Fuster en la versión diaria de Socialité, la vidente acaba de sufrir un coma diabético. A la previsible angustia por ello, hay que sumarle que la pitonisa vive sola, por lo que tardó mucho en ser auxiliada. Fue un amigo de la vidente quien intuyó que había ocurrido algo y acudió a su casa, encontrándola desmayada en el suelo: "Un amigo me ha salvado la vida", contó, emocionada.

En el programa, Fuster explicó que la sensación que tuvo durante el coma fue como si dejara de sentir, y que no sabía durante cuánto tiempo había permanecido de manera inconsciente. Lejos de mensajes negativos, aprovechó para animar a la gente a sacarle el máximo partido a la vida pues, cuando menos lo esperas, ha pasado por delante. Además, contó que al cerrar los ojos veía a su fallecida madre, que le correspondía con una sonrisa y sin decir nada.

Por último, la vidente hizo mención a sus hijos que, según contó, ocupaban gran parte de su pensamiento. La mujer ya se encuentra mejor, tal y como dijo, tranquilizadora, María Patiño. Lo que busca ahora, confesó, es volver a ver a sus hijos y darles "el último abrazo de amor". "La vida es corta y quiero que sepan que el último aliento de mi vida será pensamiento en ellos", añadió.

Por último, Fuster anunció que intuye que el final de su vida está cerca. Al respecto, aseguró sentirse preparada y que no se opondrá a él. "Siento que mi vida está llegando a su fin, mi destino está escrito y, cuando llegue el momento, yo no me voy a oponer", concluyó.