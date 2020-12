Marina, sobre Pablo, su cita en 'First dates': "Me ha generado rechazo"

En ocasiones, un simple detalle, que para uno de los comensales no tiene importancia, es decisivo para el otro y hace que su cita fracase estrepitosamente. Y eso fue lo que les pasó a Marina y Pablo este martes en First dates.

En primer lugar llegó el agente inmobiliario, que fue recibido por Carlos Sobera, y que afirmó en su presentación que "no echo de menos tener 23 o 25, tengo 51 años y los llevo bien, no me preocupa. Soy como soy, al que le guste bien, y al que no, no hay nada que hacer".

A continuación, hizo su entrada en el local de Cuatro la madrileña: "Es cierto que hay veces que te das cuenta de que llamas la atención y, por mi forma de ser, bromista y extrovertida, suelo caer bien y gustar".

Aunque al principio a los dos les convenció la elección que había hecho el programa, durante la cena Marina descubrió un detalle de Pablo que no le gustó nada, y que hizo que la velada no fuera lo agradable que ella esperaba.

"Sus risas no me han gustado, no me preguntes por qué, pero esa forma de reírse me ha generado un poco de rechazo", afirmó la madrileña.

Pablo, en 'First dates'. MEDIASET

El agente inmobiliario no se percató de que sus carcajadas no le gustaban nada a su cita: "Me ha parecido una cena perfecta y muy amena. Creo que los dos hemos estado cómodos", aseguró.

"Se me ha pasado muy rápido todo, no he podido hacerte ni la mitad de las preguntas que tenía en el tintero", aseguró Marina antes de comentar su decisión final. Pablo reconoció que "no me importaría tener una segunda cita con ella".

Mientras que la madrileña, tras escucharle, comentó que "de cara a tener una relación, no volvería a quedar, no me has hecho cosquillitas en el estómago, pero queda pendiente una cerveza".