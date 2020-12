Una surrealista entrevista de 'Socialité' con la supuesta amante de Antonio David enfada a la invitada y al público

Es un tema que lleva días sobrevolando los programas del corazón de Telecinco, especialmente Socialité, quien tenía en exclusiva declaraciones de la protagonista. La supuesta amante de Antonio David, quien dice haber estado con él durante 15 años, era una exclusiva del espacio de María Patiño que iba a desgranarse este lunes por la noche, sin embargo, la entrevista no fue tal y como se esperaba y la mujer se sintió decepcionada y enfadada, casi igual que los espectadores.

Esta presunta amante secreta apunta que mantuvo sexo con el colaborador de Sálvame incluso dos días antes de que se casara con Olga. Todas las declaraciones que hizo fueron de espaldas y con la voz distorsionada, pues quería mantener su anonimato.

Sin embargo, el programa metió la pata en su entrega del domingo y no solo mostró la cara de la protagonista, sino que en una llamada telefónica que hicieron con ella se oyó perfectamente que se llamaba Mary.

Se ha escuchado su nombre y se le ha visto la cara. Tremendo lo vuestro😂 pic.twitter.com/AnaNjzM2X1 — Rocío R. (@rocioruav) December 27, 2020

Pero este error no fue el que enfadó a la supuesta amante de Antonio David, quizá porque no se ha percatado de ello, sino que fue este lunes cuando midió sus declaraciones tras ver los vídeos que Socialité tenía de ella.

"Me parece una traición lo que habéis hecho, esa conversación se grabó sin mi consentimiento", alegó la mujer. Y es que los planos que tenían de ella eran de espaldas o de los pies mientras hablaba con una reportera, algo que la invitada alegaba que se había hecho sin su permiso.

Se desconoce si el programa avisó de que estaban grabando y ella no se enteró o lo estaba poniendo de excusa en ese momento. Y era esto último lo que pareció insinuar María Patiño por una información que le había llegado: "¿Tú has tenido otra oferta de otro medio que te paga mucho más que nosotros y por eso no me cuentas lo que tenías pensado contar?".

La polémica entrevista de María Patiño en "Socialité" pic.twitter.com/JrfH0dP62p — Minuto Neuquén (@MinutoNeuquen) December 29, 2020

La entrevistada no contó más y decía que se sentía "traicionada" al ver cómo emitían las cosas que ella, supuestamente, había contado en privado. "Me siento a hacer una entrevista con una persona que decide voluntariamente contar su relación con Antonio David y parece que te estoy presionando. Me haces sentir mal cuando estoy haciendo mi trabajo", argumentó la presentadora.

De hecho, se comentó que la revelación de esta supuesta infidelidad podría ser motivada por venganza de José Antonio Canales Rivera, y el programa tenía pruebas de ello. Pero, al conectar con la reportera de Socialité que fue testigo de esas pruebas y que fue quien puso en contacto al programa con esta presunta amante, lo negó todo.

Todo eso no solo provocó que el programa no pudiera dar el contenido que prometía, sino que los espectadores se sintieran, como la tal Mary, decepcionados y traicionados por lo que estaban viendo. El esperado bombazo informativo se quedó en nada y los tuiteros calificaron esta entrega de un "fiasco", una "inocentada" o un "engaño para el espectador". De hecho, incluso el propio Antonio David criticó a María Patiño.

Vaya fiasco de programa. Otro más en el que decepcionais. Sois el programa más bochornoso y que más lejos está de lo que promete de los últimos años de la televisión. — Dustin McNulty (@DustMcNulty) December 28, 2020

Hoy ha sido un programa d verdadero escándalo ..

La amante va contra eñ mismo programa q la había “”contratado””, una reportera tiene pruebas d q participa Canales pero la otra periodista la niega .. q si no había sonido ,MARIA ., hoy has caigo ( o te han hecho caer mu bajo) — M.J. (@mj13_1) December 29, 2020

Déjalo ya!! 🤣🤣🤣@maria_patino es para tirarse al suelo y patalear menudo trabajo de investigación y menuda entrevista 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Elpagafanta (@Elpagafanta1) December 28, 2020