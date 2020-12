El PP tilda de "bofetón jurídico" a Barbón el informe emitido por los letrados de la Junta sobre el proye

Según han señalado desde el PP, estos servicios alertan de que el proyecto presupuestario planteado por el Ejecutivo autonómico vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía e instan al Gobierno a hacer compatible con la Constitución y con el Estatuto la ley del Presupuesto del 2021.

González asegura que "hoy hemos podido conocer el verdadero rostro del Gobierno de Barbón. Un gobierno que pretender tutelar al Parlamento y un Gobierno que pretende pasar el rodillo a las propuestas del PP, imponiendo a sus socios presupuestarios el veto de las mismas".

"No es normal que en plena crisis sanitaria, social y económica, se quiera robar el debate y votación de las enmiendas a los partidos políticos del parlamento asturiano, lo mismo que no es normal que la pretensión política del PSOE sea excluir al PP de cualquier debate y posible pacto. Pero, sobre todo, no es normal que todo esto se haga manteniendo una cínica pose del consenso", ha indicado el portavoz 'popular'.

"Desde este momento la legislatura de la aparente sonrisa que iniciaba Adrián Barbón hace año y medio, se convierte en la legislatura de la soberbia", ha indicado, para calificar la situación de "claro déficit de decencia política".