El SUP convoca una concentración ante la Jefatura de Sevilla contra la "represión sindical"

20M EP

NOTICIA

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha convocado una concentración para este miércoles a las 12 horas en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, día en el que han sido convocados los sindicatos a la reunión trimestral, para denunciar la "represión sindical" en las instancias policiales de la capital andaluza, con el lema "No al retroceso de derechos profesionales, no al revisionismo sindical, no al regreso a otra dictadura".