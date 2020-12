La respuesta de El Drogas a una crítica por decir que se va a vacunar: "La bebida no nos ha sentado igual"

Las palabras de Enrique Villareal, alias El Drogas, no dejan nunca indiferente a nadie, ni siquiera a sus conocidos. El fundador y exintegrante de Barricada no duda en mostrar su opinión sobre política o, en este caso, sobre la pandemia que lleva protagonizando todo el año 2020.

"Mi España es la de los sanitarios y no la que se envuelve en la bandera de los cojones", declaró en una entrevista con El Mundo en septiembre. Pero ahora se ha metido de lleno, y casi sin pretenderlo, en el debate sobre las vacunas con un sencillo mensaje en Facebook.

"Creo que en estos momentos es un punto de esperanza, así que cuando toque, yo me vacuno", escribió en su cuenta personal. Sin embargo, rápidamente recibió un comentario de un conocido que le echaba en cara que hiciera esto público.

"Es tu decisión, la cual respeto mucho, pero que lo hagas público siendo quien eres es algo que ya no respeto tanto", escribió un usuario que alegó que había seguido a Barricada en más de 50 conciertos. "¿Ahora le haces el juego al Gobierno? ¿Anunciándolo públicamente?".

"Joder tío, que has fumado de lo mío en Iturribide [una calle de Bilbao], has bebido a mi lado después de varios conciertos en Bilbao", concluyó el comentario. Ante este mensaje, El Drogas solo pudo contestar con ironía: "Hemos bebido lo mismo pero no nos ha sentado igual".

Esta aplaudida respuesta comenzó a divulgarse en Twitter como un tremendo y acertado zasca. Sin embargo, no es la única contestación divertida, pues otro usuario comentó "Cosas peores nos habremos metido" a su declaración de vacunarse, y el exintegrante de Barricada le escribió: "Ya te digo".