Victoria, de 97 años, primera vacunada en La Safor: "Estoy muy contenta de habérmela puesto porque es bueno para todos"

Moncho es la primera usuaria de la residencia Sant Carles de Daimús que ha recibido la vacuna, con lo que se ha convertido también en la primera persona en recibirla en la comarca valenciana de La safor, junto con Javier Planes, de 52 años, director del centro y primer trabajador en ser también vacunado en la zona.

"Ha ido bien, no sientes la vacuna y repito lo que dice Victoria: hay que vacunarse; todos tenemos que vacunarnos y ser conscientes de la importancia de la vacuna para poder volver a la vida normal", ha resumido el director de la residencia, quien ha considerado que "por responsabilidad" debía ser el primero, para "dar ejemplo" y que, después, se vacunaran todos.

Así, aunque es consciente de que hay personas que presentan resistencias a la vacunación, ha animado "a toda la gente a que se la ponga". "La vacuna es buena para todos y si queremos volver a la vida normal nos tenemos que vacunar", ha insistido, para afirmar que este es un "día histórico" y están "contentísimos de haber sido de los primeros".

Por su parte, Victoria se ha mostrado "feliz" a sus casi 98 años. "Ahora a las 12 ya estás en el cementerio", ha bromeado, y ha asegurado que no le ha hecho daño el pinchazo aunque le daba "un poco de miedo". "Tengo miedo a todo y no paraba de preguntar qué harán; pero ahora no me acuerdo de qué me han hecho", ha explicado, para afirmar que una vez le suministren la segunda dosis, tiene muchas ganas de retomar la vida normal. "Si me creyeran todos se vacunarían porque es una cosa buena para todos", ha resumido.

Las dosis de la vacuna de Pfizer han llegado ya a la Comunitat Valenciana y han permitido reemprender este martes la vacunación en las residencias de mayores de las tres provincias, según ha anunciado la Conselleria de Sanidad.

Según ha indicado Sanidad, se están entregando tanto dosis que se conservarán ultracongeladas a -80 grados centígrados, como aquellas que se van a administrar, y que se pueden mantener a una temperatura de entre dos y ocho grados.

El Gobierno ha anunciado a primera hora de este martes la llegada a España de las 369.525 dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 que sufrieron un retraso en su entrega -prevista para este lunes- debido a un problema logístico de la compañía farmacéutica. En el caso de la Comunitat Valenciana, las dosis se han distribuido a algunas residencias de mayores para seguir con la vacunación.

La autonomía comenzó el proceso el domingo con 775 dosis de la vacuna de Pfizer en siete residencias de mayores. A partir de ahora, cada semana, Pfizer tiene el compromiso de entregar alrededor de 30.000 dosis. Así, esta semana Alicante recibirá 10.000 dosis, Castellón, 5.000, y 16.000 la provincia de Valencia.

Algunos de los centros donde se suministra la vacuna en esta jornada son, además de Daimús, la residencia geriátrica de Benicàssim; Videsalud de Redován; Jardín de Miramar de Miramar o Nuestra Señora de la Victoria, de Sant Vicent del Raspeig. Se trata de centros libres de Covid-19 y que no han tenido casos desde hace, al menos, 90 días.