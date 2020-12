Cvirus.-Oltra acomiada un 2020 "molt dolorós" i adverteix que el 2021 "queda recorregut fins a veure el final del túnel"

En la roda de premsa posterior al ple del Consell, Oltra ha manifestat que el 2020 ha sigut un any que "entren ganes d'enviar-ho a la via". "Un any molt dolorós, per a recordar i també per a oblidar", que "marcarà generacions, sobretot les més joves".

La portaveu ha assenyalat que el 2020 ha sigut l'any en el qual "hem descobert la importància de l'invisible", de sectors "altament invisibilitzats", de "l'essencial que és criar i cuidar", una cosa que "no tenia tant prestigi social i ens hem donat compte que sense açò no podem viure", que "la borsa pot tancar però les cures no" i de "la importància de la responsabilitat individual" i de com nostres accions influeixen en la societat.