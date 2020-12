El Consell aprova el Patsecova, enfocat al comerç de proximitat, ocupació de "qualitat" i "respecte al medi ambient"

Així ho ha explicat la vicepresidenta de la Generalitat i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

Es tracta del primer Pla que incorpora un "clar enfocament mediambientalista" orientat al sector i també del primer pla a la Comunitat de caràcter territorial que serveix per a ordenar un sector econòmic privat, a través de disposicions i criteris vinculants que han de ser incorporats en instruments promoguts per les Administracions Públiques, com els urbanístics.

L'objectiu del Patsecova és definir criteris, directrius i orientacions territorials perquè l'ordenació comercial es desenvolupe de forma coherent amb la planificació territorial, assegurant els objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible contemplats en la legislació valenciana d'ordenació del territori i protecció del paisatge.

El Consell espera que el Pla tinga conseqüències econòmiques positives servint d'incentiu per al conjunt del sector, per a detectar noves oportunitats, estimular la inversió pública i orientar les decisions empresarials, i d'altra banda permetre una major protecció del medi ambient, amb la reducció de la utilització dels vehicles privats.

El Patsecova destaca el paper del xicotet comerç de proximitat en el manteniment del dinamisme dels territoris i a garantir l'accessibilitat de la població als comerços. Segons la Generalitat, la proximitat dels comerços que ofereixen béns i servicis bàsics revesteix una importància creixent per a les persones d'edat avançada, discapacitades, aïllades, de zones poc poblades o que manquen de mitjans suficients per a posseir un vehicle (17,3% persones per sota del llindar de la pobresa).

El Pla incideix en la protecció i foment dels xicotets comerços independents, les autoritats locals, les xiquetes productores de matèries primeres agrícoles, les pimes industrials, les persones assalariades, afectats per l'evolució i millora competitiva dels grans grups de distribució.

Així, Oltra, preguntada per si el Patsecova suposa un "fre a les grans superfícies", ha negat aquest punt i ha subratllat que el pla "ordena un sector econòmic importantíssim" a la Comunitat i "posa en valor un sector que crea ocupació enfront de criteris de proximitat".