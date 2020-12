Paiporta reallotja d'urgència els afectats per l'incendi d'aquesta matinada

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de Paiporta (València) ha reallotjat d'urgència els afectats per l'incendi declarat aquesta matinada en una vivenda d'un edifici en la calla l'Horta. Aquest foc ha provocat cinc ferits, un d'ells obligat a precipitar-se per una finestra per a fugir de les flames.