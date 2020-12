El Ayuntamiento licita por 1.095.534 euros la actualización de la urbanización del Recinto Ferial del Arenal

En rueda de prensa, Fuentes ha explicado que, desde forma y desde este mismo martes, se abre un plazo de 20 días naturales para recibir ofertas, por lo que ha dicho esperar que el proyecto de ejecución de las obras esté adjudicado para el próximo 19 de enero, con un plazo de seis meses para su culminación.

Se intervendrá, según ha precisado Fuentes, entre las calles del Potro y del Infierno, en una superficie total de más de 3.000 metros cuadrados, en base a un proyecto planteado por la Asociación de Casetas Tradicionales y adecuado a las conclusiones del dictamen de la Comisión de Feria.

En cuanto al hecho de que el Recinto Ferial de El Arenal, según anunció ayer lunes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, no esté inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento, Fuentes ha asegurado que ello no impedirá el desarrollo de estas obras, pues, según ha afirmado, "la propiedad es del Ayuntamiento, y otra cosa es que no esté actualizado en el Registro", pero "eso lo estamos haciendo".