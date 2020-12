Oltra despide un 2020 "muy doloroso" y advierte que en 2021 "queda recorrido hasta ver el final del túnel"

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha manifestado que 2020 ha sido un año que "entran ganas de enviarlo a la vía". "Un año muy doloroso, para recordar y también para olvidar", que "marcará generaciones, sobre todo a las más jóvenes".

La portavoz ha señalado que 2020 ha sido el año en el que "hemos descubierto la importancia de lo invisible", de sectores "altamente invisibilizados", de "lo esencial que es criar y cuidar", algo que "no tenía tanto prestigio social y nos hemos dado cuenta que sin ello no podemos vivir", que "la bolsa puede cerrar pero los cuidados no" y de "la importancia de la responsabilidad individual" y de cómo nuestras acciones influyen en la sociedad.

En esta línea, ha destacado que la sociedad ha comprendido que "lo importante no es 'qué hay de lo mío' sino 'qué hay de lo nuestro'". "Hemos sabido que tenemos una gran capacidad de adaptación, que tenemos debilidades pero también muchas fortalezas", ha resumido.

También ha valorado que 2020 "acaba con una vacuna que es toda una proeza humana de la ciencia". "Hemos descubierto la importancia de la ciencia y de tenerla más presente en los presupuestos y en el prestigio social", ha afirmado, antes de destacar "cómo la humanidad ha sido capaz de dar una respuesta colectiva" a la pandemia "en forma de vacuna, que sería deseable que llegara a todo el mundo, no solo a los países ricos".

"Es un año que no acabará el 21 de diciembre", ha remarcado Oltra, quien ha advertido que "el 1 de enero por cambiar de 2020 a 2021 mágicamente no estará todo solventado". "Aún queda recorrido del 2021 hasta que podamos ver ya el final del túnel", ha afirmado, antes de pedir "no bajar la guardia". Así, ha señalado que "el 1 de enero seguiremos en la situación del 31 de diciembre".

2021: "ESPERANZA Y MUCHO TRABAJO"

Con todo, para Oltra las palabras que definen 2021 son "esperanza y mucho trabajo". Los objetivos en este nuevo año, a su juicio, son "proteger la salud", "proteger la vida", "reforzar los servicios públicos" y "atender la emergencia social y económica que se deriva de la pandemia" e "intentar la reconstrucción del bienestar social, económico y sanitario".

De este modo, ha indicado que en 2021 habrá que "poner en marcha las lecciones que hemos aprendido de 2020", como por ejemplo "la necesidad de refuerzo de algunos servicios públicos", y ha insistido en "saber dónde están las debilidades para fortalecerlas".

A nivel político, ha destacado que "el Consell ha lidiado con todo esto junto al gobierno de España, los municipios, también junto a la sociedad", los empleados públicos y "el sector privado". "Si una lección podemos sacar es que hemos entendido que lo importante no era el 'yo' sino el 'nosotros, y eso también ha definido la acción del Consell y de las instituciones en general, con algunas excepciones estridentes, hilarantes, que no vale la pena nombrar".

A título personal, y aunque "tendría que hacer un análisis más en profundidad", Oltra ha afirmado que 2020 ha sido su año más complicado "desde el punto de vista de lo doloroso que ha sido y lo emocionalmente duro que ha sido".

"Al 2021 le pido que nos lo ponga un poco más fácil y tengamos un poco de suerte. Además del trabajo, en la vida necesitamos un poco de suerte. Eso es lo que le pido a 2021", ha finalizado.