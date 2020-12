Alicante declara Nochevieja de alto riesgo y refuerza controles antibotellón y en zonas rurales

Este operativo prevé controles antibotellón y de alcoholemia, de fiestas, con especial atención a las partidas rurales, y de aglomeraciones en zonas de ocio, con limitación de accesos en la zona de Castaños y vigilancia de aforos en el Barrio y Playa de San Juan, informa el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha presentado el despliegue en rueda de prensa y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos para que "un día de fiesta no nos salga luego carísimo". "No queremos que a la vuelta de fin de año nos veamos abocados a nuevas restricciones", ha advertido recordando que muchos contagios se producen en el entorno familiar y en encuentros sociales.

En concreto, como que el toque de queda está establecido a las 00 horas en Nochevieja, el operativo está fijado entre las diez de la mañana y la medianoche, mediante tres planes de choque coordinados por la Concejalía de Seguridad.

El primero es un plan antibotellón y anti-alcoholemia, con más controles en varias zonas de Alicante, algunos estratégicos y aleatorios por toda la ciudad y con especial incidencia en los accesos a y en la zona de Playa de San Juan.

También se activa un plan de control de fiestas centrado en las viviendas de las partidas rurales, tras detectar la convocatoria de celebraciones en el extrarradio, con la colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil. "Ya hemos apelado a la responsabilidad, pero aquellos que no sean responsables deben saber que las fuerzas de seguridad van a patrullar por zonas donde hay viviendas diseminadas para comprobar que no se producen celebraciones con más personas de las permitidas", ha recalcado Barcala.

Y en tercer lugar, un plan de control de aglomeraciones en las principales zonas de ocio, haciendo hincapié en Castaños, el Barrio y de nuevo Playa de San Juan. En Castaños hay previsto un control policial de accesos, con delimitación de entradas y salidas, de modo que no se sobrepase el aforo ni se produzcan aglomeraciones.

A esta zona habitual de tardeo se puede acceder el 31 de diciembre por el control en la zona de la calle del Teatro y en la calle Bailén, mientras que las salidas se sitúan en calle Gerona y calle Bazán. En los otros puntos con control de aforos, como el Barrio y la playa, hay previstas patrullas para vigilar que en todo momento se cumplan las normas anti-Covid.

"No me cansaré de apelar a la responsabilidad de todos, porque si no lo somos lo pagaremos muy caro. El día 31 los casos se pueden disparar. Intentemos que en Alicante no ocurra", ha enfatizado el primer edil.