PSOE se abstendrá en la votación del presupuesto de la Diputación y presentará reclamaciones a cuentas de 2021

Así, en rueda de prensa este martes, ha criticado que "la mayor operación de crédito de la historia de la institución" destine un 30 por ciento para los grandes núcleos de la provincia. Bernal ha indicado que no están de acuerdo con los presupuestos previstos por el equipo de gobierno de PP y Cs.

En este sentido, ha citado las "mínimas subidas o en algunos casos caídas con respectos a otras áreas de las partidas relativas a la protección social, juventud y educación", lo cual, a su juicio, constata "que la ayuda a las personas no es la prioridad de estos presupuestos y está por debajo de la inyección económica a las grandes empresas".

También ha criticado Bernal, aumenta la discrecionalidad en el destino de las inversiones; falta un plan de empleo y de reactivación económica de los pueblos; "la política estrella contra el despoblamiento se queda en la reflexión sin que veamos ningún programa o instrumento efectivo y específico para luchar contra ella" y, "la más importante, los pueblos verán cómo el endeudamiento futuro de la institución recae sobre sus hombros mientras que el 30 por ciento de ese dinero va a parar a las grandes zonas pobladas de la provincia".

A su juicio, el PSOE "no puede estar de acuerdo con unas cuentas que proponen un endeudamiento de 100 millones de euros, de los cuales al menos 28 millones, es decir, uno de cada tres euros, se destinarán a proyectos en los municipios grandes, sin que se precisen en qué proyectos y con qué criterios de selección".

"La Diputación, que se debe a los pueblos pequeños y medianos, se endeuda para invertir en las grandes áreas urbanas un 30 por ciento de los préstamos", ha indicado Bernal, quien ha añadido que esos 28 millones de euros "casi alcanzan los 35 del Plan de Asistencia y Cooperación, que atiende a los pueblos", considerando que "van a servir para una política discrecional y partidista".

Bernal ha reconocido que el presupuesto presentado por PP y Cs es "expansivo" y contempla un aumento de la inversión, al tiempo que ha reivindicado las iniciativas que el PSOE lleva tiempo reclamando y han sido incluidas en las cuentas, como el fondo de liquidez para anticipos reintegrables a coste cero; una concertación de transferencias sobre todo incondicionadas, y una subida de la inversión en carreteras, eso sí, destinada en un alto porcentaje al arreglo de los daños de los temporales. "Nos parece positivo", ha destacado.

Sin embargo, ha criticado "las costuras del presupuesto, que al PP se le descose siempre por el mismo lado: primero, su inclinación a destinar el dinero de la institución a proyectos discrecionales y alejados de las exigencias de cubrir las necesidades de los pueblos de la provincia y acabar beneficiando a los municipios de su color político; segundo, olvidarse de las personas y primar el beneficio neto de las grandes empresas".

A juicio del portavoz socialista, con un presupuesto que crece un 43 por ciento y que se diseña para responder a la pandemia de la COVID-19 y las crisis que de ella se derivan "recorta programas de asuntos sociales y otros crecen muy por debajo de la media". En este punto ha criticado la "caída del 9,86 por ciento en el presupuesto de la residencia de La Vega en Antequera o en el gasto corriente de los centros especializados un 6,55 por ciento.

"¿Cómo es posible que la delegación de desarrollo económico caiga en inversión hasta un -13,65%? ¿O que los presupuestos de la empresa de turismo solo suban un 2,43%, cuando vivimos la mayor crisis conocida en la principal actividad económica de la provincia? ¿Dónde está un plan de rescate del sector, de ayudas? No hay", ha expuesto Bernal.

"El presupuesto será efectivo si se gasta con diligencia. El aumento de las inversiones significará más carga de trabajo en áreas que hoy por hoy están saturadas, como contratación, con importantes pliegos pendientes, como el de ayuda a domicilio", ha advertido.

Asimismo, ha cuestionado que con unos presupuestos que crecen haya una caída del 19,80 por ciento en la delegación de Cultura, "que es la encargada de financiar los circuitos y actividades en los pueblos, mientras aumenta el dinero para la cultura en la capital malagueña gracias al proyecto de La Malagueta" pero sin embargo "vemos una caída en La Térmica, de un 8% para programación".

Estas cuentas, según ha indicado el portavoz socialista, "no están orientadas a las necesidades reales derivadas de la pandemia -acción social y protección del sector económico de los pequeños y medianos municipios-, y de nuevo abren la puerta al partidismo en la asignación de los recursos que tan bien conoce el Partido Popular".

Pese a valorar que el presupuesto crezca para 2021 y que se hayan atendido algunas "propuestas históricas del PSOE", no están de acuerdo en que se están dando pasos para que la institución "retome la política partidista".

No obstante, pedimos al equipo de gobierno que asuma las reclamaciones que este grupo presentará: "No hemos tenido la oportunidad de presentar propuestas en el trámite de elaboración. No ha habido talante de consenso. No importa. Este grupo, por responsabilidad va a estar permanentemente alineado con los intereses y reivindicaciones de los pueblos de la provincia y las defenderá en esta institución", ha concluido.