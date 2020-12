Cvirus.- Oltra, sobre noves restriccions: "Ens han de tractar com a xiquets?"

Així ho ha manifestat en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en la reunió del Ple del Consell, preguntada per la "preocupació" del Govern valencià respecte al "tardeo" i la possibilitat d'adoptar restringir les celebracions d'any nou en horari diürn.

Oltra ha assenyalat que "tal com estem ara ens es pot descartar cap mesura addicional" i ha insistit que "la responsabilitat individual és fonamental" i que "l'actitud més responsable és minimitzar les relacions socials". "Tots ho sabem", ha subratllat, abans d'indicar que "no és obligat relacionar-se".

"Quan diuen que encara no s'ha prohibit (el 'tardeo'), de veres? No sabem tots que el més segur és quedar-nos a casa? Minimitzar les relacions? Ho sabem o no? Ens han de tractar com a xiquets? En quants llocs han vist 'prohibit banyar-se' i han tret un ofegat d'allí?", ha expressat.

En la mateixa línia, ha agregat: "Si posa 'prohibit banyar-se', no banyar-se. Però si posara 'recomanat no banyar-se, açò és perillós', La recomanació com te l'has de prendre?". "Hem de posar cada tres metres d'un penya-segat 'prohibit apuntar-se, tirar-se o posar-se en risc'? De veres?".

La vicepresidenta s'ha preguntat "quanta gent s'ha ajuntat amb més de sis persones aquest nadal" a pesar d'estar restringit La vacuna seguim sent nosaltres, la nostra actitud i la nostra responsabilitat", ha insistit.

Així, ha demanat "complir estrictament" amb l'ús de mascareta quan no s'està consumint, mantindre les mesures de protecció en els ambients familiars: "Arribar a una casa i llevar-se la mascareta no és una bona opció". També ha cridat a no eixir de festa i a felicitar-se "a través de videoconferència", que "no contagia".

Oltra ha reiterat que "com van evolucionant els esdeveniments, no es poden descartar noves mesures" i que s'estan adoptant aquestes mesures "per a orientar i obligar eixa responsabilitat individual".

Així, ha incidit que la vacunació que va començar el diumenge serà un "procés llarg" i queden "molts mesos" per a la immunitat de grup, "almenys fins a l'estiu". "Perquè Batiste estiga vacunat això no ens immunitza a la resta", ha recalcat.