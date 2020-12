Liam Payne sale al paso de las críticas a Harry Styles por su forma de vestir

No es ninguna novedad que Harry Styles lleva años intentando subvertir ciertas convenciones sociales de género (bastante restrictivas, por otra parte) y vestirse con looks que, sobre todo en la cultura occidental, están considerados abiertamente femeninos.

En su última sesión de fotos para la revista Vogue con motivo de su éxito más reciente, Golden, o en una en 2019 para el programa Saturday Night Live, el cantante británico de 26 años aparecía ataviado con un vestido o con un tutú, con los cuales buscaba invitar a sus seguidores a romper esos moldes sexistas que quiere ayudar a erradicar.

Él mismo lo explicó con estas palabras para la revista Variety: "Creo que no usar algo que te gusta únicamente porque te parece femenino te limita muchísimo en la vida; estás cerrándole la puerta a un montón de ropa maravillosa. Y pienso que una de las cosas más asombrosas que nos están pasando hoy en día es precisamente esa libertad para poder vestirte como te dé la gana. Nada tiene por qué ser X o Y. Esas líneas están desapareciendo cada vez más y volviéndose borrosas".

Ahora, su buen amigo y excompañero en la boy bandOne Direction, Liam Payne, ha querido sumarse al apoyo público hacia Styles, quien hace poco vivió una enorme polémica con la bloguera y comentarista Candace Owens que viendo las imágenes del artista de Watermelon Sugar espetó: "No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes. La continua feminización de nuestros hombres a la misma vez que se educa a nuestros niños en el marxismo no es una coincidencia. Es un ataque directo".

A pesar de que la contestación de Harry fue muy celebrada, utilizando de hecho una frase que había pronunciado Owens en su discurso ("Bring back manly men", es decir, "Traed a los hombres varoniles de vuelta"), Payne ha incidido en que lo principal en esta cuestión es la "libertad" de cada uno.

"Mira, me parece genial. Se lo está pasando bien y tiene toda la libertad del mundo para hacer lo que le plazca. Y, ¿sabes qué?, creo que a la gente no debería importarle tanto este tipo de cosas", explicó el intérprete británico de 27 años a la emisora londinense Capital Radio.

Payne, que él mismo reconoció que los intentos de chiste que hizo en el pasado sobre su amigo vistiéndose con esos modelos considerados femeninos no eran malintencionados, explicó: "Este ha sido un año lleno de preocupaciones, bastante más relevantes que el debate sobre si lleva la ropa que debe o no, que al final es algo muy personal. Dejémosle en paz, se está divirtiendo".