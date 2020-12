El PPCV lamenta que el 2020 "ha sigut un any nefast en les residències" i demana transparència en el pla de vacunació

En un balanç de l'any en termes socials, Bastidas ha indicat que les xifres del 2020 són "descoratjadores" amb unes llistes d'espera en dependència "disparades". "Hi ha 22.000 dependents en llistes d'espera, 5.000 menys des de gener, però aquesta reducció ha sigut a costa de la seua defunció. És dramàtic traure pit com fa Oltra. El 2015 hi havia 19.000 persones en llistes d'espera, hui hi ha un 21%. Som els tercers per la cua a nivell nacional en resolucions per dependència", ha criticat, i ha xifrat en 300 milions d'euros el deute del Govern central amb la dependència en l'autonomia.

En aquest sentit, Bastidas ha demanat un "pla de xoc per a reduir dràsticament eixes llistes d'espera insuportables" i proposa un reforç de personal, assegurar pagaments a ajuntaments i accelerar la tramitació. "Es tracta d'injectar recursos econòmics i més personal per a agilitzar els tràmits", ha indicat.

Elena Bastidas ha assenyalat que, amb dades d'abans de la pandèmia, "hi ha 1,3 milions de valencians en risc de pobresa" i d'ells 520.000 en pobresa extrema. "A les entitats no només no els paguen el que els deuen sinó que fins i tot els han rebaixat o suprimit ajudes, com a Casa Caridad amb 100.000 euros menys el 2021 o Ciutat de l'Esperança. A més, l'ingrés mínim vital solament arriba al 13% del conjunt de peticions".