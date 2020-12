Metrovalencia farà més accessibles les 62 unitats que circulen per la seua xarxa

La Generalitat ha previst completar, a partir de 2021, l'adaptació a la Llei 9/2009 d'Accessibilitat de la Comunitat Valenciana de les 62 unitats de metro que circulen per la xarxa de Metrovalencia.

Per a completar els treballs previstos, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat el procés de licitació d'aquesta actuació, per un import de 3,3 milions d'euros, IVA inclòs. El termini d'execució inicial per a introduir aquestes modificacions s'ha establit en 22 mesos.

Les actuacions previstes en aquests 62 trens afecten elements mecànics i al software. Els trens de les tres sèries 4300 es van fabricar entre 2005 i 2011, amb diferents interpretacions de la legislació d'accessibilitat que estava en vigor i en procés de desenvolupament.

En els últims anys FGV ha anat introduint millores en aquests mateix trens, com la senyalització de portes a diferent color que la resta del vehicle o modificacions en les senyalitzacions acústiques i lluminoses. Ara, des de FGV es volen unificar aquests criteris en totes les unitats de la sèrie i complir la normes actuals d'accessibilitat.

Algunes d'aquestes unitats, les incorporades en últim lloc al servei, ja compten amb una zona per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) amb suport lumbar, per a cap i esquena.

A més, els trens disposen de portes d'accés amb un pilot exterior de localització de la porta accessible per a les persones amb discapacitat sensorial; un pilot exterior i un altre interior indicatius d'obertura i tancament de la porta per a persones amb deficiència auditiva; i un dispositiu sonor indicatiu d'obertura i tancament de portes per a persones amb deficiència visual.

També s'ha modificat el software de megafonia, de tal forma que tots els anuncis acústics (avisos de parades, informatius o de seguretat) es puguen llegir al seu torn en els teleindicadors interiors perquè arribe la informació tant a deficients auditius com als visuals.