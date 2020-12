No obstante, no ha sido necesario activar el plan de nieve para situaciones de emergencia por temporal dado que, según ha avanzado la mañana, ha mejorado la situación y no ha seguido nevando.

Buena parte del norte de la provincia ha amanecido con nieve y hielo, si bien las carreteras no han necesitado del uso de cadenas.

Después de una mejoría de mañana miércoles, para el jueves se esperan de nuevo nevadas generalizadas en toda la zona de la Meseta y en el Sistema Ibérico.