Un fuerte terremoto de magnitud 6,4 sacude Croacia, derrumba edificios y deja varios muertos, entre ellos una niña

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha causado daños materiales en Croacia, especialmente en la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, y ha desatado el pánico entre la población, según ha comunicado este martes el Instituto Sismológico de Croacia.

El epicentro del terremoto en Croacia, ocurrido a las 12.19 horas (11.19 GMT), ha tenido lugar en la localidad de Petrinja y se ha sentido también en el país vecino, Eslovenia, cuyo gobierno ha tomado la decisión de cerrar su central nuclear.

Según informó el alcalde local, Darinko Dumbovic, a la emisora de Radio Croacia, ha causado un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos, "Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos" dijo Dumbovic.

Poco antes de hacer estas declaraciones, el alcalde de Petrinja había indicado al portal "24 sata" que "los servicios han empezado a rescatar a la gente de los escombros" y que el Ejército ha acudido a la zona para ayudar en las tareas

Tras el terremoto siguieron dos réplicas, ambas de más de 4 grados. El terremoto se sintió en todo el país y en gran parte de la región Balcánica y Centroeuropa. El lunes, un seísmo de 5 grados sacudió la misma zona de Petrinja, sin causar víctimas ni grandes daños materiales .

El Ministerio del Interior ha reclamado a través de su cuenta oficial en Twitter que "si pueden, salgan a la intemperie y se alejen de los edificios que están en peligro de derrumbarse".

Asimismo, el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, ha resaltado que se dirige a Petrinja, que ha sufrido importantes daños a causa del "devastador terremoto". "Movilizamos todos los servicios disponibles para ayudar a las personas y limpiar las partes destruidas. Lo más importante ahora es salvar vidas humanas", ha manifestado.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha indicado a través de Twitter que "sigue de cerca la situación en Zagreb tras el devastador terremoto". "Nuestros pensamientos están con los heridos y los trabajadores en primera línea. En estos momentos difíciles, la Unión Europea (UE) ofrece su apoyo y ayuda total a la gente de Croacia y al primer ministro", ha reseñado.

En esta ocasión, el Servicio Sismológico de Croacia ha indicado que el terremoto se ha sentido en todo el país y ha adelantado que los daños materiales serán superiores a los registrados el lunes. Testigos citados por 'Vecernji List' han asegurado que el seísmo se ha notado en ciudades como Osijek, Rijeka, Split y Zadar.