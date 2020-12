El pleno de Diputación desestima las alegaciones de varios pueblos al plan Contigo y lo aprueba definitivamente

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas (PSOE), ha sido la encargada de detallar estas cinco alegaciones, explicando que los ayuntamientos de Carmona y El Castillo de las Guardas alegaron en demanda de acceder a la línea específica del plan correspondiente a subvenciones para poblados de colonización, dotada con dos millones de euros; si bien un "informe técnico" de la Diputación ha determinado que la población carmonense de Guadajoz "no es un poblado de colonización", ni tampoco las varias pedanías de El Castillo de las Guardas.

A tal efecto, ha defendido que esta línea de ayudas fue diseñada para "unas pedanías creadas en un momento concreto" y que aunque estos municipios no acceden a "este reparto extraordinario" específico, Carmona recibe más de tres millones de euros del conjunto del plan y El Castillo de las Guardas unos 800.000 euros, con lo que cuentan con "economía suficiente" para actuar sobre estas poblaciones o pedanías. Además, ha señalado la "voluntad" del Gobierno provincial socialista para dar respuestas a estas peticiones en los nuevos programas a promover en el futuro.

OBRAS EN CASAS CONSISTORIALES

En cuanto a las alegaciones de los ayuntamientos de Herrera y Marchena, Llamas ha indicado que solicitaban acceder a la líneas específica de 8,5 millones para actuaciones en casas consistoriales, exponiendo que la misma ha sido diseñada merced a un "estudio de demanda" previo y que las ayudas se dirigen a los municipios que cuenten con proyectos de mejora de sus casas consistoriales ya redactados o en redacción. No obstante, ha asegurado que en el futuro habrá "una segunda fase" de subvenciones en esta materia.

Y respecto a la Mancomunidad de Servicios de la Vega, solicitaba una fórmula para acceder a la línea de tres millones destinada a subvencionar la compra de vehículos de limpieza viaria por parte de los municipios, figurando los ayuntamientos adheridos a la entidad como compradores para cederle después los camiones. Asunción Llamas, no obstante, ha señalado que el "objeto" de esta convocatoria concreta son los ayuntamientos como tal.

La desestimación de estas alegaciones al quedar "perfectamente respondidas", según la diputada, implica la "aprobación definitiva" del nuevo plan provincial Contigo, que suma 270,5 millones de euros a aplicar a partir de marzo de 2021, para que el mismo pueda ser "puesto cuanto antes en carga y a disposición de los ayuntamientos".

EL PP PIDE "SOLUCIONES"

La portavoz del PP, María Eugenia Moreno, ha reclamado de su lado que los ayuntamientos y la mancomunidad promotoras de estas alegaciones "no se queden sin solución" y puedan contar con ayudas para los aspectos que reclaman, para no quedar en una situación de "desventaja", tras lo cual el presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido que con "130 o 140 pedanías" en la provincia, había que "poner un listón" a la hora de definir las ayudas en la materia. No obstante, ha manifestado que la Diputación promoverá los nuevos programas que sean necesarios para satisfacer las necesidades de los municipios.

Así, después de que recientemente este plan fuese aprobado en el pleno con el apoyo de los diputados del PSOE, Adelante y Ciudadanos y la abstención de los grupos del PP y Vox, la desestimación de las alegaciones y la aprobación definitiva del documento ha sido aprobada con el voto a favor del PSOE y la abstención del resto de grupos, que especialmente han alegado la falta de tiempo para estudiar la documentación al ser introducido este punto por vía de urgencia.