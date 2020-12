Fiscalia investiga per un possible delicte d'odi una concentració d'España 2000 contra l'Islam a València

La Fiscalia de València ha obert diligències d'investigació penal per possible delicte d'odi arran d'una concentració d'España 2000 el passat 18 de desembre en la Plaça dels Pinazo de València, amb el lema 'No a l'Islam', i que l'organització d'ultradreta va difondre en les seues xarxes socials i instava a compartir perquè "la gent es consciencie del que ens espera".

Segons ha pogut saber Europa Press, des de Fiscalia s'han ordenat ja les primeres diligències dins de la investigació, oberta per un possible delicte d'odi per islamofòbia, entre elles, la identificació dels autors i per a saber si eixa concentració estava autoritzada o no i en quins termes.

La investigació parteix d'una denúncia de València Acull que va posar en coneixement de Fiscalia els fets després que diverses persones contactaren amb l'entitat per a expressar la seua "indignació" contra aquesta acció pel seu contingut "xenòfob i racista". De fet, segons assenyala, en el video difós per España 2000 s'escolta persones proferir crits de "racistes" als participants.

Al lloc de la concentració va acabar arribant presència policial. No obstant açò, l'ONG lamenta que, a pesar del requeriment de testimonis presencials, els agents no van impedir el desenvolupament de l'acció i es va sancionar per desobediència l'autoritat, almenys, una de les persones que estaven expressant la seua protesta pels fets.

L'acte va consistir en una "paròdia" en la qual s'alternaven un grup de xiques joves saltant a la corda mentre sonava música del folklore valencià i un altre grup d'altres persones que feia el mateix amb niqab i amb música àrab. Un dels participants exhibia un cartell encapçalat amb el text "Islam?" i en el qual es mostra un rostre de dona el 2020 i el mateix rostre cobert totalment excepte els ulls el 2050.

Segons València Acull, "aquesta basta paròdia no va ser més que la versió valencianitzada de l'espot que el 2011 va fer el també partit ultradretà Plataforma per Catalunya".

En diversos moments arreplegats en el video, en el qual està present el líder d'España 2000, José Luis Roberto, aquest utilitza un altaveu per a afirmar que es tracta d'una paròdia senzilla i normal del que pot ocórrer d'ací a 30 anys". Roberto afirma que es tracta d'un lloc públic i que s'està desenvolupant "conformement al dret de concentració de menys de 20 persones".

"Estem parodiant que dins de 30 anys la societat en què vam viure tindrà un nombre important de musulmans amb formes de viure contràries als espanyols i perdrem la nostra identitat", assenyala i critica els governants que han estat subvencionant la immigració il·legal portant en avions gent jove musulmana", en una "cinquena columna". A més, assegura que l'Islam és "incompatible amb la democràcia" i insta a lluitar "contra aquesta invasió".