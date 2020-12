Kiko Matamoros se emociona al hablar de su hija Anita: "La sigo queriendo. Es cuestión de tiempo"

Este domingo era el cumpleaños de Kiko Matamoros. El veterano colaborador de televisión cumplía 64 años y para celebrar la efeméride invitó en un restaurante de Madrid a sus hijos Diego y Laura Matamoros, que asistían con sus respectivas parejas, Carla Barber y Benji Aparicio, así como sus otras hijas Irene y Lucía.

Pero a la pareja de Marta López le faltaba por ocupar una silla: la de su hija Anita Matamoros. Aunque Kiko aseguró en Sálvame que lo pasó "muy bien", él mismo reconocía que ha sido extraño: "Me emociona recordarlo porque no ha sido fácil coincidir con cuatro de mis hijos. Me empiezo a sentir un poco patriarca de un clan que no me he sentido nunca. Creo que nunca nos habíamos reunido así por mi cumpleaños".

Y es que el tertuliano ha admitido que soplar las velas es algo que no solía hacer en compañía de su familia. "Mi cumpleaños no he sido mucho de celebrarlo con mis hijos... más con amigos. Pero este año las cosas están como están", ha comentado, antes de explicar que este año le ha gustado "mucho" porque se ha dado "esa posibilidad".

Kiko Matamoros ha hablado largo y tendido no solo de que estar junto a Marta ha supuesto para él "un regalo", sino que también se ha emocionado al pensar en su pequeña, que debido a sus diferencias con la novia de su padre se encuentran distanciados.

Para el colaborador, "es solo cuestión de tiempo" que las cosas vuelvan a su cauce normal y que la reconciliación con la hija que tuvo con Makoke llegue. "Que pase tiempo y que se atemperen los odios, los rechazos, las historias y es casi una ley de vida. Le quiero agradecer públicamente a Marta todo el empeño que ha puesto para que esto fuera posible", ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que tiene un hueco en el corazón para cuando Anita cambie de parecer. "A mi hija la sigo queriendo y supongo que a ella le pasará lo mismo", han sido sus palabras antes de emocionarse porque no puede esperarel momento en el que ocurra.

"No puedo engañar a nadie. No puedo decir que estoy feliz y que no me importa. Quiero tener buena sintonía y buena comunicación", ha subrayado, puntualizando que, bajo su punto de vista, la relación paternofilial es "recuperable", aunque todas las partes han de dialogar y transigir.

"Lo digo claro: no voy a pasar por encima de qué cosas. Ahí ya no parto peras. Ya somos mayorcitos. Por encima de todo está el sentido de la justicia. No quiero maleducar a mis hijos y que se crean que todo el monte es orégano", ha agregado.

Por último, ha avanzado que en este 2021 que ahora entra se someterá a un nuevo retoque estético: "Quiero hacerme la marcación abdominal. Para mí siempre ha sido una lucha eso y a estas edades no me apetece entrenar dos horas al día. Ahora entreno 45 minutos diarios. Me ducho y me seco y saco los abdominales y se me notan, pero no quiero mas sacrificios".

Poco después, Kiko Matamoros ha vivido un reencuentro con la exmujer de su hijo, Estela Grande, que estaba en el plató de Telecinco para presentar el próximo episodio de Los Gipsy Kings, donde estará de invitada junto a Alba Carrillo. A pesar de que ya no tienen relación, le ha dedicado unas palabras.

"No me hace ilusión pero tampoco me produce ningún problema verla. Le estoy agradecido que participase en Gran Hermano y se separase de mi hijo porque le veo más centrado y feliz. Supongo que ella también lo estará. Fueron meses donde sufrió mucho y yo también. Le deseo lo mejor para ella de cualquier manera", ha manifestado.