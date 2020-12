Coronavirus.- Sanitat registra 97 defuncions en 45 municipis valencians durant la setmana de Nadal

Així s'extrau de l'actualització de dades desagregades de la Conselleria, on s'observa que València és el municipi més afectat, amb 29 decessos. Aquestes defuncions no tenen per què haver-se produït en els últims set dies, però sí han sigut comptabilitzats i assignats al seu corresponent municipi en aquests dies.

Alcoi és el segon municipi més afectat, amb set decessos, seguit del Verger, Paterna i Vila-real, amb tres i Alaquàs, Alacant, Benidorm, Castelló de la Plana, Xest, Dénia, el Campello, Elda, la Pobla de Vallbona, Mislata, Oriola i Sant Antoni de Benaixeve, amb dos.

Una nova defunció s'ha produït a Aldaia, Algemesí, Almassora, Almenara, Borriana, Canals, Castalla, Catarroja, Cocentaina, Gandia, l'Alcúdia de Crespins, l'Alfàs del Pi, l'Eliana, la Vall d'Uixó, Ontinyent, Petrer, Picanya, Polop, Quart de Poblet, Sant Mateu, Sueca, Tàrbena, Torrent, Traiguera, Utiel, Vallada, Vilafranca i Xirivella. És la primera defunció a Tàrbena.