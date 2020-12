El gas, el agua, la luz, el Cercanías... estas son las subidas y bajadas de precios que nos esperan en 2021

El año 2021 ha comenzado como acabó 2020: marcado por la pandemia del coronavirus. El desastre sanitario, social y económico que ha supuesto la aparición de este virus en nuestra vidas también condiciona mucho las decisiones sobre los precios. Por ejemplo, el nuevo año traerá previsiblemente rebajas en el recibo de la luz, congelación de los precios de los billetes de tren y autopistas de peajes más baratas.

El Gobierno también ha decidido, de momento, congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subir las pensiones y que las rentas más altas paguen más impuestos. Estas son las principales novedades que trae este nuevo año:

Hasta tres puntos más de IRPF para las rentas más altas

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se incrementará tres puntos -del 23 al 26%- en 2021 para las personas que ganen al año más de 200.000 euros. Por su parte, las rentas del trabajo a partir de los 300.000 euros pagarán dos puntos más. Estas medidas afectarán a 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total, según datos de Hacienda, y permitirá recaudar 580 millones de euros en 2022.

El iVA de los refrescos sube al 21%

Los presupuestos del próximo año incluyen una subida del IVA para las bebidas edulcoradas y azucaradas, que pasarán de pagar un 10% por este impuesto a tributar al tipo máximo del 21%. Hacienda justifica el aumento apelando a que favorecerá hábitos más saludables, así como a recomendaciones de la OCDE y la Comisión Europea respecto a la conveniencia de limitar la aplicación de tipos reducidos de IVA. El Gobierno prevé ingresos adicionales de 400 millones de euros con esta medida, 340 de ellos en 2021. Finalmente los lácteos fueron eliminados de la lista de productos a los que se aplicará el alza

Patrimonio: se eleva un punto para fortunas de más de 10 millones

El impuesto que grava la acumulación de riqueza, suprimido en 2008 y recuperado en la crisis financiera, se eleva en el tipo aplicable del 2,5 al 3,5% para las fortunas de más de 10 millones de euros. No obstante, este es un tributo competencia de las comunidades y por tanto son ellas las que tienen potestad sobre la regulación del impuesto y también sobre su cobro. En algunas regiones, como Madrid, está bonificado al 100%.

Se reduce el límite de deduccción de los planes de pensiones

El límite máximo de deducción por las aportaciones a planes de pensiones personales pasa de 8.000 a 2.000 euros. Esta medida, con la que Hacienda estima ingresar 490 millones entre 2021 y 2022, se ha materizalizado después de que la Autoridad Fiscal (Airef) opinase que el beneficio fiscal de estos productos favorece a las rentas más altas.

Comprarte un coche será más caro

Si usted está pensando comprarse un coche, sepa que en la mayoría de los casos le costará más que en 2020. El 1 de enero entrará en vigor la nueva normativa WLTP para medir las emisiones, que supondrá un incremento en el impuesto de matriculación. El Gobierno ha explicado que su aplicación es un mandato de la Comisión Europea. España aprobó una moratoria hace dos años que finaliza el 31 de diciembre. La normativa grava con un aumento del impuesto de matriculación a los coches que superen los 120 gramos de emisiones, lo que afectará al 80% de los vehículos -antes afectaba al 35%-. De media, la previsión es que los precios aumenten un 5%.

El salario mínimo comienza congelado

El Gobierno ha aprobado en la última semana del año una prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente, 950 euros por 14 pagas, con lo que este indicador comenzará 2021 congelado en esa cuantía, aunque se pueda aprobar una subida con el año ya iniciado. Pese a que se han celebrado algunas reuniones con los agentes sociales para abordar una subida, aún no se ha logrado un acuerdo. En 2020, el SMI subió 50 euros.

Un pensionista descansa en un banco de un parque Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Las pensiones se incrementan entre el 0,9 y el 1,8%

Las pensiones y prestaciones suben el 0,9% en el caso de las generales y el 1,8% en las no contributivas. El incremento supone un aumento medio de unos nueve euros mensuales en las pensiones contributivas. Esto significa que la pensión media en 2021 alcanza los 1.024 euros mensuales. La pensión mínima del sistema -beneficiarios de viudedad menores de 60 años- se sitúa en los 522,4 euros al mes y la pensión máxima de jubilación en los 2.707,49 euros. Por otra parte, las pensiones no contributivas, las que aquellos ciudadanos que no han cotizado o no lo han hecho los suficientes años, subirán hasta los 402,72 euros.

El Ingreso Mínimo Vital sube un 1,8%

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumenta un 1,8%, ya que está vinculado a la evolución de las pensiones no contributivas, lo que supone elevar 8,3 euros al mes el mínimo de esta ayuda, hasta 469,8 euros, y 18,3 euros el máximo, hasta 1.033,6 euros mensuales, en doce pagas. Por otra parte, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -que sirve para calcular ayudas sociales, becas y subsidios- sube el 5 %, hasta 564,73 euros, tras estar congelado desde 2011 (salvo por una subida del 1 % de 2017).

Renfe congelas las tarifas de los trenes

Las tarifas de Renfe no sufren cambios en 2021, buscando así un mayor impulso de la demanda en un año en el que llegarán al mercado nuevos competidores para los trenes de alta velocidad. Por otra parte, tras el desplome del transporte aéreo de pasajeros por la pandemia, Enaire, el gestor de la navegación aérea de España, volverá a bajar las tasas de navegación en 2021, reduciendo las de ruta un 11% en la Península (de 51,08 euros a 45,44) y un 8,5%, en Canarias (de 43,73 a 40).

Autopistas de peaje más baratas

Los peajes de las autopistas bajan de precio en 2021, de acuerdo con la fórmula automática de cálculo que el sector pactó con el Gobierno en 2002 en base a dos criterios: el IPC de octubre a octubre y la evolución del tráfico. Ambos indicadores han ido a la baja por el coronavirus. El descenso de las tarifas ronda el 0,11%. Se trata de la primera bajada tras tres años de subidas (en 2020 los peajes subieron un 0,84%, en 2019 lo hicieron un 1,67% y en 2018, un 1,91%).

Por otra parte, a partir del 1 de septiembre, habrá 640 kilómetros más de autopistas que se convertirán en gratuitas. Se trata de la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell), la AP-7 (tramos Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol), la C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y la C-33 (Barcelona-Montmeló).

Telefónica sube las tarifas fusión de Movistar

Telefónica subirá a partir del 18 de enero entre 2 y 3 euros su cuota mensual en las tarifas fusión de Movistar, como ya anunció en noviembre. En el resto, lo que incluye la línea fija, no subirá el precio. En cuanto a los demás operadores, algunos ya aplicaron la subida en el trimestre pasado, y otros no han desvelado por el momento sus planes futuros.

Imagen de un recibo de la factura de la electricidad. AGENCIA ATLAS

El recibo de la luz inicia un camino de bajada

El Gobierno ha prorrogado durante los primeros meses de 2021 la parte fija de la factura de la luz, los denominados peajes y cargos eléctricos, al menos, hasta la fecha del 1 de abril. En esa fecha está previsto que entre en vigor la nueva estructura del recibo diseñada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que introduce la discriminación horaria en todos los peajes y supone una revisión y simplificación de los periodos horarios. Esto, en teoría, debe bajar el recibo y facilitar el ahorro de los consumidores. Hasta entonces, con la parte fija del recibo congelada, las subidas o bajadas dependerán del precio al que se adquiera la energía en los mercados mayoristas. En diciembre, por ejemplo, la luz subió un 7% respecto al mismo mes del año anterior, situando el recibo medio en algo más de 63 euros.

Pero en pararelo, el Ejecutivo materializará este año la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. El objetivo para sacar del recibo las primas a las renovables -7.000 millones de euros anuales- y que asuman parte de este coste las energéticas. La previsión del Ministerio de Transición Ecológica es que eso se traduzca en una rebaja del recibo de la luz del 13% durante los cinco años siguientes a la puesta en marcha del fondo.

Gas natural

El precio del gas natural para todos aquellos consumidores acogidos a la tarifa regulada por el Gobierno, la TUR, sube una media del 5,97%. Se trata del primer ascenso desde el tercer trimestre de 2018. El precio para la TUR 1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente, subirá un 4,6%, mientras que el de la TUR 2, a la que están acogidos principalmente los clientes domésticos que además tienen calefacción de gas, lo hará un 6,3%. Pese a la subida, para el consumidor medio de cada tarifa, la factura anual con la nueva TUR1 y TUR2 suponen un descenso interanual, respecto a enero de 2020, del 2,3% y del 5,2% respectivamente.

La bombona de butano sigue igual

La bombona de butano de 12,5 kilos, que consumen unos ocho millones de hogares en España, empezará el año costando 12,68 euros. Este precio se mantendrá hasta su revisión este mes.