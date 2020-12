El PP pide al Gobierno que lidere la solución de los derribos y a Piélagos que reclame los gastos a Fadesa

Además, en el caso concreto del Cuco, los populares presentarán una moción en el Ayuntamiento de Piélagos para que este reclame a la promotora Fadesa los gastos de los derribos y la restauración ambiental abonados por el Consistorio.

"La responsabilidad del Gobierno en el origen del problema exige su implicación y solución; no se puede esconder, tiene que dar la cara y liderar la solución para los afectados, familias o instituciones".

Así lo han pedido en rueda de prensa el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Piélagos, Carlos Caramés y el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Fernández, quienes han enfatizado que el comportamiento "indolente y esquivo" del Ejecutivo en esta materia tiene que llegar a su fin.

Caramés ha destacado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) confirmando que la responsabilidad del Alto del Cuco es de la empresa promotora y no del Ayuntamiento, y que este último no deberá indemnizar a Martinsa-Fadesa por la anulación del Plan Parcial no es "un regalo de Navidad como dijo la alcaldesa" -Verónica Samperio (PSOE)- sino un "acto de justicia con el PP", que gobernó el municipio durante años.

En su opinión, con esta sentencia el tribunal deja claro que los populares "no somos culpables ni responsables del derribo del Alto del Cuco", y por ello ha instado a la alcaldesa a que reclame a Fadesa el coste de los mismos y la recuperación de la parcela, dado que según el TSJC es la responsable de lo sucedido, una negligencia grave.

A su juicio, "ahora toca hacer justicia con el PP, con sus familias, que fueron acosadas y vilipendiadas durante más de 15 años, y con los técnicos del Ayuntamiento que simplemente hicieron su trabajo".

Además, el concejal se ha referido a las "guerras" entre las consejerías de Medio Ambiente (socialista) y Urbanismo (regionalista), pues la primera emitió el estudio de Impacto Ambiental y la segunda propuso la suspensión parcial del Cuco fuera de plazo. De forma que si el Ayuntamiento popular de entonces no lo hubiera licitado podría haber sido demandado o acusado de prevaricación. "Hizo lo que tenía que hacer", ha sentenciado Caramés.

Y mientras "sobrevoló la peor de las políticas, los enfrentamientos entre PSOE y PRC; políticas de acoso y derribo al rival que pagaba el alcalde del PP", ha denunciado.

El edil ha afirmado además que en Urbanismo "todos los partidos somos responsables" porque a todos les ha tocado gestionarlo, y ha pedido dejar de utilizarlo "como arma arrojadiza".

Finalmente ha reclamado a Samperio que "abandone la mediocridad, abrace el bien y no se olvide de reclamar a Fadesa lo que solo ellos hicieron mal".

Por su parte, Fernández ha subrayado que en el caso del Cuco la "culpable" fue la empresa pero "en el origen del problema enorme está el Gobierno, que pudo haber evitado que alcanzara el tamaño que alcanzó".

Al respecto ha reiterado que fue el Gobierno el que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental por lo que "no puede desentenderse de la responsabilidad del problema".

"En el Cuco, el Gobierno estuvo en el origen del problema, como en Liencres, Argoños, etcétera", ha señalado, apuntado que de las 500 viviendas con sentencia de derribo, en "casi todos lo casos", con la probable excepción de La Arena, el Gobierno "ejerció una enorme responsabilidad".

Fernández ha enfatizado que la sentencia del TSJC "dejó en evidencia su papel", si bien ha precisado que su intención no es que 15 o 20 años después las instituciones se dediquen a reprocharse mutuamente sino que "lo importante es que se pongan soluciones encima de la mesa a todos y cada uno de los problemas que han generado en Cantabria las licencias de obra ilegales; que se pongan soluciones cuanto antes, que se pongan soluciones efectivas, consensuadas, y que el Gobierno de Cantabria que está en el origen de la práctica totalidad de los problemas se implique también a la hora de liderar las soluciones".