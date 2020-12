AMP.- Cinc persones resulten ferides en un incendi a Paiporta, una d'elles en precipitar-se per una finestra per a fugir

Segons ha informat el 112, el succés s'ha produït entorn de les 02.00 hores d'aquesta nit i ha afectat un edifici en el carrer l'Horta d'aquesta localitat. El foc afectava una vivenda de la quarta planta, i fins a allí el Consorci Provincial ha mobilitzat quatre dotacions dels parcs de Torrent, Catarroja i Paterna, unitats de comandament de Torrent i un oficial de guàrdia del Consorci.

A l'arribada dels bombers, un dels habitants de la vivenda s'havia precipitat per la finestra i estava sent atès pels servicis sanitaris, mentre que altres dos estaven en les finestres per la part exterior, fugint del foc, segons ha informat el Consorci. Els bombers van aconseguir rescatar-les mitjançant el seu vehicle en altura ABE.

La resta de l'edifici estava completament evacuat. En total, va haver-hi cinc habitants de la vivenda afectats, i que van ser atesos pels servicis sanitaris.

Paral·lelament al rescat de les persones que estaven en les finestres, els bombers van procedir a l'extinció de l'incendi. La casa on es va produir l'incendi es va veure afectada totalment, quedant completament destruïda.

A més, es va inundar de fum tota l'escala de l'immoble, mentre que una vivenda de l'edifici confrontant es va veure afectada per fum i parcialment per foc el menjador. Es dona la circumstància que tant l'edifici afectat per l'incendi com el del costat comparteixen alguns elements comuns i formen part del mateix grup. Els bombers van finalitzar les seues tasques sobre les 04.00 hores.