Vecinos del Polígono Sur protestan por los continuos cortes de luz y piden actuar contra cultivos de marihuana

"La verdad es que en la zona conocida como 'Los Rojos' llevamos másde cuatro semanas, padeciendo cortes de luz, incluidos estos días de Navidad, que duran entre 8 y 14 horas diarias, de modo que así es imposible vivir", según explican en un comunicado.

Desde la plataforma se destaca el hecho de que hay vecinos "con sus contratos en la mano y sus facturas pagadas, desde hace cerca de cincuenta años", que se ven privados de este suministro. "Al final, más de un año padeciendo cortes diarios, en plena pandemia, sin poder conservar los alimentos, sin usar máquinas para respirar o lavar la ropa ni calentadores que alivien el frío".

"También se nos culpa por no denunciar a los cultivadores de marihuana. Quien esto argumenta seguramente está muy acostumbrado a jugarse el pellejo, a que le peguen dos tiros por ello porque eso es lo que puede ocurrir", añade el comunicado.

Para la pltaforma vecinal, el cultivo de marihuana tiene dos aspectos. "Por un lado están las mafias que se se siguen enriqueciendo y por otro, los pobres, que tienen que comer y no tienen recursos y sacan algo por guardar un paquete en su casa". "Llevamos decenas de años pidiendo que se elabore un censo de viviendas y personas, que se controle la compraventa ilegal de pisos y se tutele el funcionamiento de las comunidades de vecinos", critican.

"Los vecinos no entendemos que la Fiscalía, la Judicatura y la Policía, junto con Endesa y todos los medios técnicos al alcance no sepan dónde se cultiva la marihuana, no entendemos que no se intervenga y se acabe por erradicar esta situación", concluye el comunicado.