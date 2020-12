El vent serà el protagonista en un dia amb temperatures un poc més baixes i cel clar a la Comunitat Valenciana

Quant al cel, lluirà el sol en tot el territori, encara que hi haurà alguns intervals de núvols baixos matinals en l'interior, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Les temperatures aniran en lleuger descens, i s'han donat algunes gelades en l'interior. En els observatoris de la xarxa d'Aemet no s'espera que els termòmetres caiguen per sota dels zero graus, i la més baixa serà precisament aquesta temperatura, que s'espera a Morella. A Requena es preveu un grau de mínima i a Alcoi, tres.

En el litoral, les mínimes es mouran entre els sis graus de Castelló de la Plana i Dénia i els huit d'Alacant, Elx, Gandia, València i Vinaròs.

Quant a les màximes, no arribaran als 10 en l'interior (set a Morella, huit a Requena) i es mouran a l'entorn dels 15 en la costa: la més alta seran els 17 d'Alacant, mentre que a Dénia tindran 16. Castelló de la Plana, Elx, Gandia i València es quedaran en 15.