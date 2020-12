Amenazan a Iker Jiménez con que aparecerá "en una cuneta"

El periodista Iker Jiménez ha reflexionado en su cuenta de Twitter sobre algunos de los comentarios y mensajes que recibe después de algunos de sus programas de Cuarto Milenio, sus especiales sobre la Covid o sus emisiones en directo por redes sociales.

Algunos de esos mensajes, según denuncia, le llegan a amenazar por tocar ciertos asuntos que supuestamente son peliagudos o polémicos.

"A todos los que de buena voluntad me dicen que 'no toque ciertos temas' que no se preocupen. Estoy para preguntarme por todo con libertad. Y para que se debata en casa", decía el periodista en Twitter.

"A los que me dicen que 'apareceré en una cuneta' pues sinceramente espero que no llegue la sangre al río", denunciaba a continuación. Y cuando los medios de comunicación han elevado a noticia esa amenaza, él mismo ha reconocido: "¡Leer el titular impacta lo suyo!".

Iker Jiménez, sin embargo, ha hecho ver que no puede hacer las cosas de otro modo y que no concibe la autocensura. "Siempre me ha interesado saber de qué asuntos no se puede ni hablar. Ni hacer mención. Y si se hace, aténgase uno a las consecuencias".

"Pero siempre creí que este era el oficio", defendía sobre el periodismo. "Tocar esos temas en TV me y nos enseña sobre la libertad y el sistema temeroso en el que vivimos", reflexionaba sobre su trabajo.

El periodista lleva meses volcado con el tema del coronavirus, al que ha dedicado muchos programas especiales, planteando preguntas y exponiendo teorías alejadas de las versiones oficiales y críticas con las autoridades, ya fueran nacionales o chinas, por ejemplo.

También ha tocado recientemente casos como el de la muerte del Rafael Escobedo, que apareció ahorcado en prisión después de ser condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo, en los años ochenta, una muerte según se denunció en Cuarto Milenio, sospechosa y un crimen que pudo "responder a una trama financiera con implicaciones políticas de un alto nivel".