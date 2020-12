Blanca, en 'First dates': "Vengo del gremio de la medicina donde la tasa de cuernos es muy alta"

Blanca llegó con paso firme a First dates este lunes, con ganas de, a sus 28 años, encontrar el amor en el local de Cuatro ya que, como ella misma reconoció: "Llevo sin pareja más de tres años y soy fiel hasta a los rollos, nunca estoy con dos a la vez, pero es que me duran dos semanas".

Matías Roure, el barman del local, quiso darle un consejo nada más sentarse en la barra: "No te olvides que aquí, en Firts dates, es importantísimo ser tú misma y disfrutar al máximo, sin complejos ni dudas. Hoy será una gran noche".

Matías y Blanca, en 'First dates'. MEDIASET

La joven le explicó a Carlos Sobera que "soy cirujana maxilofacial en el hospital Ramón y Cajal", y el presentador comentó que "fui cliente de allí y me gustó tanto que repetí dos veces", ironizó.

"No estoy buscando el amor, vengo del gremio de la medicina donde la tasa de cuernos es muy alta", comentó Blanca, mientras que Sobera le sacó parecido a una actriz famosa: "¿Te han dicho que te parece a Brooke Shields?", comparación que agradeció la madrileña.

Su cita fue Héctor, que reconoció que "siempre voy a creer en el amor. He sido así desde niño y lo seré hasta que me muera y, por muchos palos que me lleve, nadie me va a quitar esa esperanza".

Tras conocerse, Sobera les acompañó a la mesa para que Cupido hiciera el resto del trabajo y surgiera el amor entre la joven y el gijonés, que señaló que "venía sin ningún tipo de expectativas, pero en cuanto la he visto, me ha parecido una chica preciosa y muy guapa".

Blanca, por su parte, según iba conociendo a Héctor, admitió que "me da un poco la impresión de que me lo como en todos los aspectos dentro y fuera de la cama. Pero, a lo mejor me sorprende...".

Blanca y Héctor, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la velada, el comercial le comentó a su cita que había estado casado "solo dos años, estoy divorciado", a lo que la cirujana le contestó que "me alegro que os dierais cuenta de que no funcionara porque hay mucha gente que tiene hijos para intentar arreglarlo y es un error garrafal".

"En nuestro caso, el hijo vino. Ni fue un problema ni un error", señaló Héctor, dejando sin palabras a Blanca: "Acabo de meter la pata, lo siento. Soy especialista en hacerlo", admitió la madrileña.

Pese a todo, ambos se gustaron tanto como para tener una segunda cita: "Me ha parecido una chica espectacular y muy interesante", afirmó el gijonés. Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Creo que es un chico que tiene mucha presencia, eres elegante, majo, estás siempre sonriendo... y el hecho de que estés divorciado y tengas un hijo me parece un punto muy importante. Eres maduro a otro nivel".