Los fans de One Direction atacan a 'Zapeando' tras sus palabras sobre la 'boyband': "Informaos antes de hablar"

Desde que comenzó la nueva y renovada temporada de Zapeando, Renata Zanchi está acercando la industria musical a los espectadores del programa y también a los colaboradores. La influencer, sin embargo, ha ocasionado que el espacio presentado por Dani Mateo fuera trending topic tras hablar de One Direction.

Al iniciar su sección este lunes, la modelo explicó que iba a hablar tanto de esta boyband como de las Spice Girls, y aseguraba ser muy fan de ambas, pero enseguida comenzaron a hacerse las típicas bromas que caracterizan a Zapeando cuando salió una foto de los integrantes de One Direction.

"Con esos peinados, sus camerinos debían oler a peluquería de señora mayor", dijo Valeria Ros. "Olía a laca Nelly", añadió Dani Mateo, y Quique Peinado comentó que si no se tenía pelazo no se podía ser de una boyband.

Para hablar de ellos, confundieron los vídeos y los títulos de sus canciones o bromearon con que todos fueran iguales. "Los podan para que queden igualados", bromeó Dani Mateo. También hablaron de sus "líos de faldas" revelados por su estilista: "No quiero despertar la ira de las fans de One Direction, pero que no os engañen sus caras de angelitos [...] Sus giras eran un poco Sodoma y Gomorra pero con gente con flequillo y tatuajes".

Renata Zanchi comentó después que, tras la marcha de Zayn Malik en 2015, el último disco de One Direction "olía a ruptura total" y, tras la separación de todos los miembros, fue Harry Styles quien más triunfó, incluso en la moda. "Como modelo profesional, ¿cómo se lleva eso?", le preguntó con ironía Dani Mateo. "Eso... un poco...", bromeó ella y luego dijo que se Styles lo ha ganado.

Los y las fans no han quedado nada contentos con esta sección y ya plantean 'cancelar' Zapeando, especialmente por la parte en la que dijeron que Zayn se fue del grupo poniendo excusas, pues en realidad abandonó One Direction por su salud mental.

#zapeando1753 que hayáis escuchado watermelon sugar en la radio no significa que solo harry haya triunfado ;) #zapeando6itsoverpartypic.twitter.com/WFr3E44vMd — ًana lvs alba #TCOE (@flckr93) December 28, 2020

como podéis decir que la culpa de todo fue de zayn?? un pco d información antes de hablar porfavor que no sabéis donde os acabáis de meter, la salud de la gente importa y decir que la boy band más grand d la historia se separó por tu culpa no es bonito para nadie. #zapeando1753 — jimena || fav y rt a mi fijado (@lvclymbb) December 28, 2020

¿Quien se creen estas personas de hablar de One Direction SIN INFORMACIÓN? Estais faltando el respeto y encima os reis las gracias mutuamente. #zapeando1753@zapeandola6 — 𝑚 𝑒 𝑟 ❄ (@louisttattoos) December 28, 2020