Coronavirus.- Sanitat detecta 56 brots des de l'última actualització, 21 d'ells en l'àmbit laboral

Per províncies, són 11 brots a Castelló; 15 a Alacant i 30 a València. Hi ha altres quatre focus de 10 contagis cadascun, que s'han registrat a Benidorm (àmbit social), Dénia (educatiu), Montserrat (laboral) i Quart de Poblet (laboral).

Per àmbits, hi ha sis brots en l'àmbit educatiu, 21 en el laboral i 29 en el social. En l'àmbit educatiu, a més del de Dénia, hi ha dos focus a Alacant (de cinc i nou casos), un a Alcoi de set contagis i altres dos de tres casos a Agullent i Riba-roja.

En l'àmbit laboral s'han detectat dos brots de huit casos a Benicarló i Benidorm; altres dos de set, tots dos a València; dos més de sis a Castelló de la Plana i València i tres de cinc en Benidorm, Borriana i Xiva. Hi ha un focus més de quatre contagis a Sant Joan d'Alacant i la resta són de tres casos i es localitzen a Almoradí, Altea, Benissa, Sagunt, València i Vila-real (dos).

Els brots de l'àmbit social s'han detectat a Alginet (quatre casos), Benicarló (tres), Benidorm (cinc), Catí (cinc), Forcall (sis), la Vila Joiosa (dos focus de quatre positius cadascun); Llíria (set contagis), Real de Gandia (huit), Sagra (sis), Sagunt (tres), Sinarques (dos brots de cinc i sis casos); Sueca (sis positius) i Vinaròs (altres dos focus de cinc i quatre casos).

Pel que fa a València, s'ha registrat un brot de nou casos, altres dos de sis, dos més de cinc, quatre de quatre i tres de tres. En total, en la capital s'han detectat 17 brots: cinc d'origen laboral i 12 d'origen social.