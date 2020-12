Sanitat registra 1.691 nous casos a la Comunitat Valenciana i 43 defuncions des de dimecres

La Comunitat Valenciana ha registrat 1.691 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des del dissabte 26 de desembre, mentre que la xifra de morts ascendeix a 43 des de l'última actualització de víctimes, la qual va tindre lloc el dimecres 23. D'aquestes 43 morts, més de la meitat, 22, corresponen a usuaris de residències, segons la informació facilitada per la Conselleria de Sanitat.

Els 1.691 nous positius situen la xifra total en 139.167 persones des de l'inici de la pandèmia. Per províncies, a Castelló s'han comptabilitzat 142 casos (15.092 en total); 596 a Alacant (45.980) i 953 en la província de València (77.130). A més, s'han reassignat 13 casos, de manera que continua havent-hi dos sense assignar.

Des de l'última actualització de les altes, el passat 23 de desembre, s'han registrat altres 6.214. D'aquesta forma, ja són 130.866 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, hi ha 14.534 curats a Castelló, 43.815 a Alacant i 72.456 a València. A més, hi ha 61 altes sense assignació. En aquests moments hi ha 17.116 casos actius, la qual cosa suposa un 11,35 % del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.725 persones ingressades: 154 en la província de Castelló, amb 19 pacients en UCI; 489 en la província d'Alacant, 104 d'ells en la UCI; i 1.082 en la província de València, 143 d'ells en UCI. Aquesta xifra suposa 181 pacients hospitalitzats més que en l'última actualització, del passat dissabte, i 20 més en les unitats de crítics.

Amb les 43 defuncions per coronavirus des de dimecres, el total de defuncions és de 2.835 persones: 368 en la província de Castelló, 994 en la d'Alacant i 1.473 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.036.891, de les quals 1.867.700 han sigut a través de PCR i 169.191, mitjançant test ràpid.

Residències

D'acord amb les últimes dades, hi ha algun cas positiu en 99 residències de majors (sis en la província de Castelló, 32 en la província d'Alacant i 61 en la província de València), 16 centres de diversitat funcional (tres en la província de Castelló, quatre en la província d'Alacant i nou en la província de València) i sis centres de menors (un en la província de Castelló, un en la província d'Alacant i quatre en la província de València).

En total, hi ha 48 residents nous positius; 33 treballadors afectats i 22 usuaris de centres morts. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província de Castelló, 12 en la província d'Alacant i 14 en la província de València.