Bonig demana a Puig un pla de vacunació amb col·laboració públic-privada: "Al pas que anem tardarem cinc anys"

Així mateix, ha exigit al Consell i al Govern d'Espanya "menys propaganda i més sensibilitat i humanitat" davant l'inici de la vacunació. En aquest sentit, la dirigent 'popular' ha assegurat que li hauria agradat que Puig haguera donat a conéixer el pla de vacunació de la Comunitat en la comissió de Sanitat de les Corts Valencianes i ha lamentat que "una vegada més, el president no ha explicat absolutament res a l'oposició".

Sobre aquest tema, ha reivindicat la necessitat que "tot el sistema de salut, tant públic com privat, estiga per a la vacunació, primer per als més vulnerables i després per a la resta" perquè, al seu juí, "al pas que anem tardarem cinc anys a vacunar-nos tots els valencians".