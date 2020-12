La Generalitat establirà un telèfon per a informar a residents britànics després del Brexit

La Generalitat va a establir un telèfon d'"ajuda i suport" als residents britànics a la Comunitat Valenciana per a "aprofundir en la informació" per a aquestes persones "a través del contacte directe" després de l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea.

Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de reunir-se aquest dilluns amb eurodiputats valencians per a "analitzar el resultat i conseqüències" del Brexit, que ha qualificat com una "mala operació per a tota Europa i Gran Bretanya" encara que és "conscient" que era "inevitable". Segons Puig, la colònia britànica en el territori valencià suposa un terç del total de residents procedents d'aquest país a Espanya.

La iniciativa del telèfon, segons Puig, busca "mantindre els servicis públics fonamentals de manera més càlida i hospitalària", en un exercici de "corresponsabilitat" del que espera "reciprocitat" per part del Regne Unit.

"El Regne Unit pot deixar de ser soci de la Unió Europea, però no va a deixar de ser Europa", ha agregat, al mateix temps que ha traslladat un "missatge de tranquil·litat": "Si una persona britànica es posa malalta l'1 de gener, pot anar al centre de salut com sempre. L'important és que estiguen clarament conscienciats que no canvia res en els aspectes fonamentals de la vida".

Puig ha defés que la Generalitat esperava que es produïra "el menor Brexit possible", i ha argumentat que l'acord aconseguit "com a mínim garanteix unes garanties de relació a partir de l'1 de gener". A més, ha apuntat que el Govern d'Espanya publicarà aquest dimarts un decret llei que "formula les relacions bilaterals" entre tots dos països i que s'ha convocat una interterritorial d'assumptes europeus.

En aquesta reunió, la Comunitat Valenciana plantejarà la necessitat de generar una "major facilitat" per a l'àmbit turístic i els sectors productius, així com l'obertura de consolats d'Espanya a Gran Bretanya. També els agradaria que "el govern del Regne Unit augmentara la seua presència en el territori".

Açò facilitaria que "tots els britànics que vinguen a la Comunitat Valenciana" pogueren accedir als visats "de manera més ràpida i fàcil" i que es pogueren concedir "sense més problemes burocràtics".