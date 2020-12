Cataluña descarta de momento cerrar bares y cultura y mantiene el toque de queda a la 1 en Nochevieja

El Procicat, el organismo en el que se concretan las restricciones por el coronavirus en Cataluña, ha descartado, de momento, cerrar bares y cultura y adelantar el toque de queda en Nochevieja. La noticia llega un día después de que el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, señalase que la institución estudiaría estas medidas.

Así, se mantienen las restricciones ya fijadas el pasado 18 de diciembre para todo el periodo de las fiestas navideñas y no se añaden cambios tras haber revisado los datos.

Lo ha explicado Sàmper este lunes en rueda de prensa junto a la consellera de Salud, Alba Vergés; la directora de Protección Civil, Isabel Ferrer; y el secretario de Salud, Marc Ramentol.

La actuación del Procicat se ha limitado a lanzar una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante el aumento de contagios y de la presión asistencial en la comunidad.

Entre los consejos para reducir al máximo el riesgo de contagio, el organismo ha señalado evitar la movilidad y la interacción social siempre que no sea imprescindible y pasar la noche de Fin de Año en casa con la burbuja de convivencia.

Por otra parte, Ferrer ha recordado las recomendaciones para aumentar la seguridad en los encuentros: reunirse al aire libre o, si no es posible, en la habitación más grande de la casa y con continua ventilación; no compartir cubiertos; que los grupos sean lo más reducidos posible; que la movilidad sea al número de hogares distintos más reducido posible; mantener siempre la mascarilla puesta, la distancia y la higiene de manos, y no alargar las comidas ni las cenas.