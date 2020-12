Bonig pide a Puig un plan de vacunación con colaboración público-privada: "Al paso que vamos tardaremos cinco años"

Asimismo, ha exigido al Consell y al Gobierno de España "menos propaganda y más sensibilidad y humanidad" ante el inicio de la vacunación. En este sentido, la dirigente 'popular' ha asegurado que le habría gustado que Puig hubiese dado a conocer el plan de vacunación de la Comunitat en la comisión de Sanidad de Les Corts Valencianes y ha lamentado que "una vez más, el 'president' no ha explicado absolutamente nada a la oposición".

Al respecto, ha reivindicado la necesidad de que "todo el sistema de salud, tanto público como privado, esté para la vacunación, primero para los más vulnerables y luego para el resto" porque, a su juicio, "al paso que vamos tardaremos cinco años en vacunarnos todos los valencianos".

Sobre el inicio este domingo del proceso de vacunación, Bonig ha señalado que "es un motivo de esperanza", al tiempo que ha agradecido la labor de los profesionales del sistema público valenciano de salud y de "todas las personas que se están vacunando". "Este colectivo anónimo sí es el que nos ha salvado y al que estaremos eternamente agradecidos, y no al político", ha aseverado.

En esta línea, la presidenta del PPCV ha manifestado que le habría gustado que el Gobierno de España hubiese establecido un plan general de vacunación. "No vamos a criticarlo, nosotros no somos como ellos; ya han habido unos retrasos y hoy mismo no hay vacunación", ha afirmado.

"Podemos entender problemas de logística, pero no la propaganda del Gobierno, que no ha tenido ni un minuto para sacar imágenes de cómo estaban las UCI saturadas, los ataúdes de los muertos y el sufrimiento de esta pandemia pero sí para que todos sepamos que las vacunas son 'Gobierno de España'", ha aseverado, y ha remarcado que las vacunas "las compra la Unión Europea con el dinero de todos los europeos, también los españoles".

Finalmente, Bonig ha criticado "las imágenes de la secretaria autonómica" de Salud Pública, Isaura Navarro, "en las que aparecía llevando las propias cajas con las vacunas" este domingo.

"Que lleve las vacunas una persona que ha estado desaparecida durante estos nueve meses tan duros... en fin, sin comentarios", ha comentado. "No se puede tener tan poca vergüenza", ha añadido.