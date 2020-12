El 112 ha gestionado más de una veintena de emergencias relacionadas con el viento sin que haya que lamentar heridos

En concreto y según precisa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León en su cuenta de Twitter, la mayoría de las incidencias se han debido a peligro de caída de objetos y no ha habido que lamentar heridos.

"Sigue estos consejos para evitar accidentes", advierte no obstante el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León que acompaña este mensaje con un gráfico con un repaso de las principales medidas de prevención ante fuertes rachas de viento como comprobar en casa que no hay objetos que puedan desprenderse de los balcones y asegurar puertas y ventanas.

Los consejos para el exterior es no protegerse cerca de muros, tapias o árboles, no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios y no hacer fuego ni tocar cables ni postes del tendido eléctrico. En el caso de ir conduciendo la recomendación pasa por extremar la precuación y asegurar las manos sobre el volante, además de reducir la velocidad.