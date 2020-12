Investigan una fiesta clandestina con 40 personas en un local de ocio nocturno de Salamanca

Los agentes actuaron en el lugar de los supuestos hechos, en la calle Toro, y la policía administrativa está actualmente con el proceso. "Cuando culmine daremos más información", ha avanzado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

El regidor municipal ha incidido en que el consistorio "se ha volcado" para que se cumplan todas las medidas contra la pandemia y que, ya en referencia a este ámbito del toque de queda y de las fiestas nocturnas, "la mayoría de hosteleros se están comportando a la altura de lo esperado".

"Cuando se producen circunstancias o conductas indeseables vamos contra, y solo contra, el culpable de las mismas y aseguro que si se demuestra, en este caso, que por parte de la empresa investigada hay asumo de responsabilidad, desde luego el Ayuntamiento va a actuar con total contundencia", ha explicado.

"Lo que no hay es que estar de fiesta cuando no puede uno estar de fiesta", ha añadido el alcalde, quien ha insistido en que "lo que es inexplicable es que haya personas que esto todavía no lo entiendan y que se les tenga que explicar a base de sanciones duras y contundentes".